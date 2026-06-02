El histórico chiringuito de Málaga que abrió sus puertas en los años 70 y sigue siendo de los más baratos con sus espetos a 2 euros: "Sus sardinas son la esencia del mar directo a tu plato"

Todo su alrededor ha cambiado radicalmente desde que abrió sus puertas en los años 70 pero, a pesar de todas las transformaciones que le han rodeado, se ha mantenido inalterable con los mismos sabores de siempre, idéntica pasión por los productos del mar bien cocinados y los precios asequibles de toda la vida. Así es la filosofía que ha hecho del chiringuito El Merlo La Revuelo todo un emblema de la cocina malagueña y uno de los locales más queridos y admirados por la ciudadanía.

Fue hace más de medio siglo cuando este restaurante situado en plena línea de playa de Pedregalejo abrió sus puertas por primera vez.

Entonces no había ni rastro de las grandes construcciones actuales ni de la masificación turística, sino que el paisaje lo conformaban las casitas de pescadores y la Málaga más tradicional.

El chiringuito de Pedregalejo que mantiene los sabores de siempre

Desde entonces, Málaga ha cambiado su fisionomía e imagen, pero ha mantenido uno de sus chiringuitos más emblemáticos y queridos, El Merlo La Revuelo, famoso no solo por su ambiente tradicional y la calidad de sus platos, sino por sus míticos espetos de sardina a solo 2 euros.

Y es que, a pesar del paso de los años y el encarecimiento de los precios en otros tantos negocios, El Merlo ha decidido continuar su lucha por ofrecer los mejores productos a precios de siempre.

Espetos de sardina a 2 euros frente al mar

De ese modo, el chiringuito busca ofrecer un ambiente auténtico en una ubicación privilegiada en primera línea de playa en el que degustar espetos y pescados hechos a la brasa en barca tradicional y con precios para todos los bolsillos.

"Nuestros espetos de sardina, recién salidos del fuego, con su sal gruesa y el toque justo de limón, son la esencia de Málaga y el mar directo a tu plato", señalan desde este restaurante situado en el paseo marítimo El Pedregal.

El auténtico sabor de Málaga en El Merlo

Tal y como afirman desde este establecimiento, nacieron en la playa de Pedregalejo rodeados de "mar, arena y buena vibra" para hacer lo que más les gusta, compartir con sus clientes el "auténtico sabor de Málaga".

"Nuestra especialidad son los espetos de sardinas, hechos al calor de las brasas y con ese toque único que solo la tradición malagueña puede dar. Y si a eso le sumas el mejor pescaíto frito y unas vistas inmejorables, tienes el plan perfecto para locales y turistas", recalcan.

Espetos tradicionales en barca y brasas de leña

Este restaurante cuenta con una amplia carta con toda clase de especialidades y productos, pero existe un plato que se ha alzado como su principal tesoro: el espeto de sardinas.

"En Chiringuito El Merlo las preparamos al estilo tradicional: ensartadas en cañas y asadas lentamente sobre brasas de leña de olivo", afirma el negocio, que asegura que esto da como resultado un "bocado jugoso con un ligero toque ahumado y ese punto de sal que potencia su sabor".

Pescados espetados y pescaíto frito en Pedregalejo

Además, resaltan sus pescados espetados a la brasa, disponibles desde 9,50 euros, como doradas, lubinas, calamares y pulpo, todo ello cocinado lentamente sobre brasas de leña.

"El secreto está en el fuego y la paciencia, para que cada bocado mantenga toda su esencia marina", afirman.

Crujiente por fuera, tierno por dentro y con un sabor inigualable. Así definen desde este restaurante el pescaíto frito de su carta, un "clásico de la gastronomía malagueña" elaborado con pescado fresco del día, disponible desde 8 euros, como boquerones, pulpo, calamares, rosada, jibia, gambas, buchones de rosada, tacos de bacalao y nido malagueño.

Mariscos y platos para todos los gustos

La amplia carta con la que cuenta este negocio se completa con sus mariscos desde 6,50 euros, como gambas cocidas, langostinos, vieiras gratinadas, navajas, gambones, mejillones, almejas salteadas, zamburiñas al estilo Merlo y coquinas con tomate.

Carnes, arroces y entrantes en la carta

Para los amantes de la carne, también disponen de especialidades desde 8,50 euros, como pollo empanado, hamburguesa casera, entrecot de ternera y costilla.

La carta también incluye distintas sopas, arroces y paellas desde 7,50 euros, así como entrantes desde 7,50 euros como parrillada de verduras, fideos tostados, porra antequerana, albóndigas de choco y gambas, croquetas y huevos rotos.

Postres y horario del chiringuito El Merlo

Y para completar una comida de calidad, ofrecen distintos postres desde 3,75 euros, como tocino de cielo, natillas con galletas, crema catalana, cuajada con tocino de cielo, tarta de chocolate, arroz con leche, flan de huevo, coulant o sopa de yogur con sorbete de limón.

"Cada plato está elaborado con ingredientes de primera calidad, destacando los sabores del mar y la tradición de la cocina local", aseguran desde este negocio situado en el número 97 del paseo marítimo El Pedregal y abierto de lunes a domingo de 12.30 a 23.30 horas.