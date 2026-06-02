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Junta de los Caminos: el barrio de Málaga aislado por la falta de previsión

Los vecinos de este barrio al norte del Puerto de la Torre llevan, desde 2010, incomunicados a pie con el resto del distrito por la llegada de la hiperronda. Además, reclaman con urgencia dos pasos de cebra ya aprobados.

Vecinos y dirigentes vecinales de la Junta de los Caminos, hace unos días en la plaza del barrio.

Vecinos y dirigentes vecinales de la Junta de los Caminos, hace unos días en la plaza del barrio. / A.V.

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Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

En 2010, se puso en funcionamiento la hiperronda (A-7) sin prever la comunicación peatonal del barrio de la Junta de los Caminos y varios diseminados. Desde entonces, más de 3.000 vecinos siguen sin poder ir a pie al resto del Puerto de la Torre, y se arriesgan a una buena multa si tratan de cruzar andando la autovía.

«Es una pifia que cometieron el Ministerio de Transportes, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento», considera Néstor Ventura, de la asociación de vecinos.

Peregrinos forzados a coger el autobús

Como recuerda a La Opinión Rafael Linares, presidente de la Asociación de Vecinos Junta de los Caminos y Diseminados, la incomunicación conlleva estampas surrealistas como esta: «En la parada de autobús de Puertosol, se suben los peregrinos del Camino Mozárabe a Santiago, para poder cruzar la hiperronda».

La Junta de los Caminos se planta para exigir mejoras | ARCINIEGA.

Dirigentes vecinales y vecinos de la Junta de los Caminos, en 2015, en el camino cortado por la hiperronda. / Arciniega

Como recuerda, el 11 de junio del año pasado se reunieron con el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, que estuvo acompañado por técnicos de Carreteras y del Ayuntamiento. En esa reunión se descartó un paso subterráneo que costaría entre 2 y 3 millones de euros; así como un paso elevado de 1,3 millones, «que además no lo iba a utilizar nadie», comenta Salvador Romero, antiguo empleado de la GMU.

La única solución viable sería una conexión peatonal al mismo nivel; pero para ello, según la normativa de Carreteras, la Junta de los Caminos debería ser considerada ‘poblado’, algo que todavía no cumple. «Pero para eso están los políticos, para buscar soluciones», recalca el presidente.

De hecho, pone de ejemplo tanto Guadalmar como Plaza Mayor y el Cerrado de Calderón, donde se ha podido encontrar una solución técnica, y hasta se ha autorizado un carril bici que cruza la A-7 hacia el PTA.

Reunión de vecinos de la Junta de los Caminos con el subdelegado del Gobierno Javier Salas, en abril de 2025, anterior a la reunión técnica de junio de ese año.

Reunión de vecinos de la Junta de los Caminos con el subdelegado del Gobierno Javier Salas, en abril de 2025, anterior a la reunión técnica de junio de ese año. / La Opinión

Por todo ello, Rafael Linares recuerda que, hace un año, cuando tuvo lugar la mencionada reunión técnica con el subdelegado del Gobierno, se acordó «que iba a haber un seguimiento; esperamos tres meses, ha pasado un año y hasta ahora, nada».

Por este motivo, los vecinos reclaman una nueva reunión con Javier Salas, porque les urge una solución, recalca.

Los vecinos cruzan la carretera en uno de los puntos donde irá un paso de cebra.

Los vecinos cruzan la carretera en uno de los puntos donde irá un paso de cebra. / A.V.

A la espera de dos pasos de cebra

Los vecinos, por otra parte, están a la espera de dos pasos de cebra que consideran cruciales para su seguridad, en la vía principal, la calle Junta de los Caminos.

«Los dos pasos de cebra están aprobados; tienen que encargar el proyecto, aprobarlo y ejecutarlo», recuerda Rafael Linares, quien, para probar la necesidad de los pasos, muestra con varios vecinos donde irán. El primero, cerca de una curva con poca visibilidad, «y tenemos que estar mirando por allí y por allá», cuenta Pepa García, que pasea con su hermano a diario.

Rafael Linares señala la parada del bus. Habría que saltar el quitamiedos y cruzar.

Rafael Linares señala la parada del bus. Habría que saltar el quitamiedos y cruzar. / A.V.

El segundo, frente a la parada del autobús. Ahora mismo, hay que saltar un quitamiedos.

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Gobierno y Ayuntamiento

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno informaron de que los vecinos no han solicitado hasta la fecha una nueva reunión. Por su parte, fuentes del Ayuntamiento manifestaron que «los pasos de cebra están aprobados y proyectados. Hay que hacer una obra, que también está proyectada».

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