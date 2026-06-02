Málaga crea 10.000 empleos en mayo y encara el verano con un récord de 771.000 trabajadores y su menor paro desde 2007

El mercado laboral de Málaga ha seguido marcando un gran ritmo de actividad a las puertas del verano con un nuevo récord absoluto de empleo. El mes de mayo ha cerrado con una media de 771.294 cotizantes a la Seguridad Social, nuevo récord histórico, y con un crecimiento de 10.002 afiliados con respecto al mes anterior, según las cifras publicadas este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En pura lógica, la cifra de cotizantes debe seguir subiendo en esos próximos meses, a medida que se siguen incorporando trabajadores al sector turístico por la demanda de las empresas para cubrir la temporada alta.

Málaga es la quinta provincia española que más crecimiento de afiliados ha contabilizado en mayo tras Baleares (48.193), Barcelona (27.448), Madrid (25.082) y Zaragoza (10.979).

La provincia mantiene además un aumento de 25.966 personas de alta en la comparativa con el mismo mes del pasado año. En este apartado es la cuarta provincia de España que más empleo ha creado en estos últimos doce meses, en este caso tras Madrid (127.841), Barcelona (66.341) y Valencia (47.542).

Gráfico que muestra la evolución del paro en Málaga provincia.

El paro sigue bajando en Málaga y se acerca a la cota de 100.000 parados

Por su parte, el desempleo sigue bajando de forma significativa en Málaga a medida que el sector turístico incorpora a trabajadores para la temporada alta turística. La provincia firmó así una caída de 2.208 parados en el mes de mayo y se sitúa ahora con un total de 102.207, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Es el nivel de paro más bajo en la provincia para un mes de mayo desde 2007, rebajando incluso el dato de 2008 (justo antes de que estallara la gran crisis económica), cuando se registraban 102.274.

La bajada del paro en Málaga de este mes de mayo ha sido de las más cuantiosas del país a nivel provincial (la quinta), superada por Madrid (-3.834), Barcelona (-4.821) y Cádiz (-2.096).

La evolución anual del desempleo ofrece también cifras muy positivas. La provincia malagueña tiene ahora mismo 10.365 desempleados menos que hace un año, lo que supone el cuarto mayor descenso del país tras Sevilla (-11.883) y por delante de Cádiz (-11.229).

Por sectores económicos, la bajada del paro en mayo ha estado centrada en el sector servicios, con 1.730 desempleados menos, seguido del colectivo de personas sin empleo anterior (-241), donde se integran, por ejemplo, los jóvenes recién incorporados al mercado laboral. También hay caídas en industria (-113), construcción (-83) y agricultura (-41).

Gráfico de anillo sobre parados por sectores en la provincia de Málaga.

Cifras récord de afiliados en España

En España, el mercado laboral ha superado por primera vez los 22,3 millones de afiliados, tras sumar 231.975 empleos de media en mayo, mientras que el paro se redujo en 36.323 personas.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se trata del segundo mayor aumento para un mes de mayo de la serie y sitúa la afiliación en un nuevo máximo de 22.337.806.

En cuanto al paro, el Ministerio de Trabajo detalla que el descenso de mayo deja el total de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en 2.320.721, el nivel más bajo para ese mes desde 2007.

En el último año, el paro se ha reducido en 134.162 personas, mientras que la afiliación suma 553.431 empleos.

En la evolución del empleo en mayo, avanzó especialmente en hostelería (65.772 afiliados más) y actividades administrativas y auxiliares (con 27.381 empleos más), así como en el sistema especial agrario, con 20.741 más.

El empleo entre los extranjeros alcanzó los 3.359.548, tras sumar 111.301 afiliados de media en el mes, representando ya el 15% del total.

Por sexo, el empleo sumó algo más entre los hombres, con 122.032 más; mientras que entre las mujeres subió en 109.943, hasta las 10.599.305 ocupadas.

La Seguridad Social destaca que las mujeres representan ya el 47,5% del total de ocupados, un punto porcentual más que en 2018.

Al mismo tiempo, añaden, el empleo en los hombres también experimenta un máximo, con 11.738.501 afiliados, después de sumar 282.141 en el último año y 1.595.887 desde 2018.

"Contamos con niveles récord de jóvenes y de mujeres afiliadas; también de hombres, de trabajadores autónomos y de trabajadores extranjeros. Esto se traduce en que España sigue a la cabeza en creación de empleo entre las principales economías de nuestro entorno. Desde mayo de 2018, hay cerca de 3,4 millones de afiliados más", destaca en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Un trabajador de un negocio de hosteleía atiende a unos clientes en las playas de Málaga. / Alex Zea

El paro baja sobre todo en los servicios

En cuanto al paro, descendió en todos los sectores económicos con respecto al mes de abril: en servicios bajó en 29.829 personas, en industria lo hizo en 2.665 personas, en construcción se moderó en 2.304 personas y en agricultura en 1.628.

El desempleo femenino disminuyó en 20.316 personas, hasta 1.404.110 mujeres; mientras que entre los hombres se redujo en 16.007, hasta un total de 916.611 desempleados. Entre los jóvenes menores de 25 años descendió en 4.738 personas, hasta un total de 164.955, la menor cifra para este mes de la serie.

"Esta buena noticia no ha caído del cielo, detrás hay políticas concretas, hay diálogo social y hay una voluntad firme de mejorar la vida de la gente trabajadora", ha defendido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en declaraciones remitidas a los medios.

Por regiones, el paro registrado bajó en las 17 comunidades autónomas con las mayores caídas en términos absolutos en Andalucía (9.125 personas), Cataluña (6.900 personas) y Comunidad de Madrid (3.834 personas).

En mayo se sellaron 1.323.719 contratos de los que 572.061 fueron indefinidos, el 43,22 % de todos los firmados.

Por otro lado, el gasto en prestaciones de desempleo, con datos de abril, sumó 2.041 millones con una tasa de cobertura del 80,9 %.