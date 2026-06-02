Málaga reúne en el puerto a expertos nacionales en inversión, sostenibilidad y turismo náutico

Málaga volverá a convertirse en punto de encuentro para los principales actores de la náutica deportiva y los puertos recreativos con motivo de la celebración del III Encuentro Profesional de Náutica y Puertos Deportivos. La cita, celebrada en el marco del International Sailing Summit, tendrá lugar los días 11 y 12 de junio.

Organizado por Suncruise Andalucía y Mar de Alborán, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y la Autoridad Portuaria de Málaga, el encuentro reunirá a representantes institucionales, gestores portuarios, inversores, empresas tecnológicas y expertos nacionales para analizar los principales retos y oportunidades que afronta el sector.

Programación

La programación arrancará el 11 de junio con un workshop profesional y sesión de networking en Kaleido Málaga Port, donde cinco empresas andaluzas especializadas presentarán sus soluciones y servicios ante responsables portuarios, administraciones públicas y operadores nacionales e internacionales.

Las empresas participantes serán EON Sea, Nautilus Dragados, Surcontrol, WIoT Náutica y Randal Systems, todas ellas vinculadas a ámbitos como la robótica submarina, la digitalización portuaria, la inteligencia artificial, la sostenibilidad ambiental y la monitorización de infraestructuras marítimas.

El congreso principal se celebrará el 12 de junio en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación, será inaugurado por Mario Muñoz-Atanet Sánchez, viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, y estará estructurado en cuatro grandes bloques temáticos.

El primer bloque analizará el marco jurídico que regula los puertos deportivos y las concesiones administrativas. Tras una keynote de Garrigues, participarán Joaquín Martín Ruiz, secretario general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía; Carlos Sanlorenzo, asesor jurídico de ANEN; y Alejandro Hernández del Castillo, socio de Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia.

La inversión protagonizará el segundo bloque con una intervención de Ignacio Álvarez-Ossorio y un panel moderado por Rafael Aznar, socio director de Port Value, en el que participarán Ignacio Javier del Río, socio y responsable de la división de activos de Ocean Capital Partners; Juan Núñez Insausti, CEO de Grupo José Banús; y Antoni Subirana Castaño, consejero delegado de Grupo GN Marines.

La sostenibilidad y la digitalización centrarán el tercer bloque, que incluirá una keynote motivacional del divulgador científico Charlie Sarria y dos paneles especializados. Entre los participantes figuran Miguel Camacho Martín, jefe de Sistemas y Tecnología de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía; Óscar Pérez Pimiento, CTO de Pandora Global System y Ports Tech; Francisco José González Alcón, responsable de desarrollo comercial de Tecnoambiente; Jon Asua Aberasturi, director de Puertos Deportivos de Euskadi; y Juan Sanmartín Ferreiro, director de Portos de Galicia.

La seguridad marítima tendrá también un espacio destacado con una intervención de Julio Carlos Fuentes Gómez, subdirector general de Normativa Marítima y Cooperación Jurídica Internacional de la Dirección General de Marina Mercante, que abordará las medidas de protección en los puertos deportivos y su adaptación a los nuevos retos del sector.

La jornada concluirá con un bloque dedicado al turismo náutico y a los mercados internacionales. Tras la presentación del caso de éxito de Mundo Marino, se celebrará una mesa redonda moderada por Esther Molina con Javier I. Noriega Hernández, presidente del Clúster Marino Marítimo de Andalucía; Tomás Azcárate, presidente de Marinas de España; y Marta Díaz Barrera, embajadora de Economía Azul y asesora en sostenibilidad marina, quienes analizarán nuevas oportunidades de negocio, estrategias de internacionalización y el papel de la economía azul en el desarrollo turístico.

El encuentro será clausurado por Gemma del Corral Parra, directora general de Promoción y Fomento del Turismo y la Hostelería de la Junta de Andalucía.

"Un gran evento a nivel andaluz"

La cita cuenta además con el apoyo de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía y el patrocinio de Senda Azul-Costa del Sol y Conversia.

La presentación del encuentro ha tenido lugar este martes con la participación de la directora gerente de Suncruise Andalucía y Mar de Alborán, Esther Molina; el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio; y el director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Ignacio Álvarez-Ossorio.

Así, Molina ha destacado la consolidación alcanzada por el evento, que alcanza ya su tercera edición, y que, ha dicho, "ha ido creciendo y consolidándose como un gran evento a nivel andaluz, nacional e internacional". Ha recordado que la iniciativa surge de la apuesta de la entidad por impulsar la náutica recreativa y deportiva en Andalucía, Ceuta y Melilla.

Además, ha explicado que el objetivo es "posicionar Andalucía y Mar de Alborán como destino náutico de excelencia", así como favorecer la colaboración entre administraciones, puertos y operadores económicos y promover la sostenibilidad y la innovación del sector.

Por su parte, el presidente del puerto ha puesto en valor la trayectoria del encuentro y ha dicho que "llegar a una tercera edición significa que hay una comunidad detrás de este evento que lo apoya, que lo soporta y, sobre todo, que lo hace crecer".

Además, ha destacado "el creciente peso económico de la náutica dentro de los puertos de interés general" y en la actividad portuaria. "Nosotros vemos la náutica de recreo como un motor de desarrollo portuario, de desarrollo económico y de desarrollo turístico", ha señalado.

Fuente de ingresos del puerto

Como ejemplo, ha reseñado que actualmente el 11% de los ingresos del puerto procede ya de esta actividad y ha recordado que entre los recintos de Andalucía, Ceuta y Melilla existen 4.052 atraques operativos y proyectos en marcha que permitirán incorporar otros 1.446 nuevos atraques.

Álvarez-Ossorio, por su parte, ha defendido el papel de los puertos deportivos "como elementos clave para el desarrollo económico del litoral andaluz". "Andalucía cuenta con más de 23.000 atraques y es la segunda comunidad autónoma de España por capacidad náutica", ha dicho.

El director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha subrayado además que la estrategia de la entidad hasta 2030 pasa por modernizar las infraestructuras existentes, impulsar la sostenibilidad, acelerar la digitalización y atraer nuevas inversiones. "La sostenibilidad y la digitalización son las dos grandes palancas transversales sobre las que debe apoyarse el puerto del siglo XXI", ha asegurado.

Igualmente, ha señalado la necesidad de "reforzar la colaboración público-privada para aprovechar el potencial económico de la red portuaria andaluza". "Estamos detectando muchísimo interés por parte de operadores e inversores privados para participar en el desarrollo de los puertos deportivos andaluces", ha afirmado.