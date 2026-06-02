La Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga organiza en el curso 2026-2027 el Máster de Formación Permanente en Dirección de Despachos de Administradores de Fincas.

El máster, que contará con horario executive, está destinado a la formación de directivos de despachos dedicados a la administración de fincas que deseen gestionar los mismos con criterios profesionales y empresariales.

El sector de la administración de fincas está viviendo una transformación profunda: cambios normativos, digitalización, mayor complejidad en la gestión y nuevas exigencias por parte de los clientes.

Este máster nace para dar respuesta a esa realidad: formar directivos capaces de gestionar despachos de administradores de fincas con visión empresarial, eficiencia operativa y liderazgo.

Este Máster en Dirección de Despachos de Administración de Fincas tiene como principal objetivo proporcionar una formación avanzada que permita a los profesionales desarrollar competencias directivas, estratégicas y tecnológicas en la gestión de despachos profesionales dedicados a la administración de fincas y comunidades de propietarios.

También apuesta por fomentar la capacitación de los profesionales para gestionar despachos con un enfoque estratégico, innovador y orientado a resultados. Además apuesta por el desarrollo de habilidades para planificar, organizar y controlar los procesos internos del despacho, incorporando herramientas de calidad, indicadores de gestión y soluciones digitales.

Economía y empresa

Los estudios también proporcionan conocimientos prácticos sobre la economía, el entorno empresarial y las tecnologías que impactan en la actividad profesional de los administradores de fincas e impulsa una formación ética, promoviendo el cumplimiento normativo y la responsabilidad social como pilares fundamentales de la actividad profesional.

Estos estudios están pensados para profesionales del sector inmobiliario y la administración de fincas que buscan dar un paso adelante en su carrera, además de administradores de fincas, propietarios o gestores de despacho, profesionales del sector inmobiliario y profesionales con experiencia en el sector de la administración.

Estos estudios, para los que se reservan un total de 25 plazas, constan de un total de 60 créditos. La modalidad es de clases presenciales los viernes por la tarde y los sábados por la mañana en las aulas de la Facultad de Marketing y Gestión.

Los requisitos de acceso son los siguientes: disponer de un título universitario de Grado, Diplomado, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o en su defecto, experiencia profesional o laboral con nivel competencial equivalente a la formación académica universitaria, durante un mínimo de 3 años.

Matriculación en junio

La fecha de preinscripción concluye el 15 de junio y la de matriculación es durante todo el mes de junio. El precio del máster asciende a 5.800 euros y las formas de pago son las siguientes: 800 euros durante la preinscripción o reserva de plaza; un primer plazo de 2.500 euros cuando se formaliza la matrícula, hasta el 30 de julio de 2026, y un segundo plazo de 2.500 euros antes de que finalice el año 2026 (no más tarde del 31 de diciembre).

El programa académico del máster es el siguiente: Situación actual de la administración de fincas y su marco jurídico (3 créditos); dirección estratégica y organización del despacho (7, 5 ); gestión financiera y tributaria (7,5); planificación y control interno del despacho de administración de fincas (5); marketing y comunicación (11); liderazgo y gestión de recursos humanos (5 créditos); digitalización y transformación Tecnológica (6) y el Trabajo de fin de título (15 ).

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Este máster cuenta con un claustro compuesto por profesores de la Universidad de Málaga y profesionales en activo del sector, combinando rigor académico con experiencia real en la gestión de despachos de administración de fincas. Garantizando una formación conectada con la realidad del mercado y enfocada a la aplicación práctica.