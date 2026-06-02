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Muere un motorista de 30 años en un accidente de tráfico en la avenida de Luis Buñuel

Testigos presenciales apuntan a que el turismo implicado en el accidente se saltó un semáforo en rojo en en el cruce de las avenidas Jorge Silvela y Luis Buñuel

La moto del fallecido, en la avenida Jorge Silvela

La moto del fallecido, en la avenida Jorge Silvela / L.O.

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Javier Lerena

Javier Lerena

Un motorista de unos 30 años ha fallecido en la malana de este marte stras sufrir un accidente de tráfico en la capital. El joven perdió la vida tras colisionar con un coche en el cruce de las avenidas Jorge Silvela y Luis Buñuel, según ha informado fuentes de los servicios de emergencias municipales y confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El accidente morta se ha registrado sobre las seis de la mañana en dicha intersección, junto al Guadalmedina y el estadio de La Rosaleda, regulada por semáforos. Según fuentes municipales, por los primeros testimonios recabados de testigos del siniestro, el turismo se saltó un semafóro en rojo y el motorista colisionó de frente contra el lateral del coche.

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Estado en el el que ha quedado el turismo tras el accidente.

Estado en el el que ha quedado el turismo tras el accidente. / L.O.

A consecuencia del fuerte golpe, los sanitarios hallaron al joven con "un importante sangrado en el rostro y dificultad para respirar tras el impacto" y acabó sufriendo una parada cardiorrespiratoria, y tras 50 minutos de RCP acabó falleciendo en el hospital.

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