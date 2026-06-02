Pekas, Garbanzo, Teja y Rufino, los perros que llevan la alegría a los niños del Hospital Materno de Málaga: “Les cambia la cara”

Es una de las visitas más esperadas por los niños ingresados en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Cada quince días, Pekas, Garbanzo, Teja y Rufino acuden al centro para ayudar a romper la rutina hospitalaria y mejorar el estado de ánimo de los menores, que, durante ese rato, se olvidan de las pruebas y los tratamientos entre juegos, caricias y risas.

Los que ya los conocen, aguardan la visita con entusiasmo e ilusión. “¿Dónde está Rufino? ¿Dónde está Pekas?”, preguntan algunos nada más entrar a la Sala Blanca, donde se realizan estas intervenciones asistidas con perros dirigidas a menores ingresados en las unidades de Oncohematología y de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCI). Los que se estrenan por primera vez entran con cierta cautela y timidez a la sala. Pero suele durar poco. En cuanto los perros se acercan, se tumban a su lado o empiezan los juegos, el hospital y su enfermedad quedan en un segundo plano.

“Ven a los perros y les cambia la cara. Empiezan a reír, a sonreír, a abrazar al perro”, afirma Juan Carmona, presidente de la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI), que asegura que es difícil describir la emoción que se genera en esos encuentros. “Tienes que verlas con tus propios ojos”.

Reducir el estrés y la ansiedad: así ayudan los perros a los niños ingresados en Oncohematología y UCI

No obstante, estas visitas no solo despiertan la ilusión de los menores, sino que también tiene beneficios emocionales y psicológicos. Según explica Laura García, oncóloga pediátrica del Hospital Materno Infantil, la terapia canina ayuda a mejorar la estancia hospitalaria, eleva el estado anímico de los menores y contribuye a disminuir los niveles de ansiedad y de estrés de los niños hospitalizados. “Cada vez hay más publicaciones que hablan de los beneficios emocionales y psicológicos que tienen”, apunta.

Una paciente oncológica pediátrica del Hospital Materno Infantil durante la última sesión de terapia canina. / L.O.

La doctora explica que estas visitas también favorecen la colaboración de los menores con los procedimientos médicos que tengan que realizarse posteriormente. “No están pensando todo el rato en que tienen que bajar a ponerse la quimioterapia, están con los perros y, al final, han estado toda la mañana desconectados de lo que iba a pasar luego”, señala García, que también resalta que estas actividades ayudan a romper la rutina diaria de la planta y a socializar con otros niños.

En este sentido, recuerda que se trata de menores que atraviesan situaciones delicadas y que requieren una hospitalización que, en muchas ocasiones, suele ser prolongada. Por ello, esperan con gran emoción la visita de estos “médicos de cuatro patas”, que acuden a verlos cada quince días. “Están como locos esperando a los perritos”, asegura.

Juegos, caricias y sonrisas para romper la rutina del hospital

Los perros adiestrados se van turnando y cada dos jueves acuden dos de ellos, a los que los niños pueden acariciar, pasear, dar de comer, peinar o, simplemente, abrazar. Gestos que pueden parecer sencillos, pero que tienen un gran impacto positivo en estos menores que conviven a diario con tratamientos, pruebas y largas estancias hospitalarias.

Los niños dan de desayunar a los animales durante una de las sesiones de intervención asistida con perros. / L.O.

Esta iniciativa, financiada por AVOI, se lleva a cabo a través de la empresa Hachiko Educación Canina. El objetivo de las sesiones, como subraya su director, Nicolás Montes, es mejorar el estado de ánimo de los niños y también el de sus padres, para que "el ratillo que pasan con los perros se olviden un poco del proceso tan duro que están pasando".

Los profesionales aclaran que los animales no entran directamente en la planta, sino que los niños acuden a una sala preparada para la actividad. Antes, el equipo sanitario valora qué menores pueden participar, se organizan los turnos y se atiende a las condiciones clínicas de cada paciente. En ocasiones, si el niño no puede desplazarse por sus propios medios, se le lleva incluso en la cama. Existen, además, normas de seguridad que garantizan que los animales cumplen con las medidas de vacunación y de Medicina Preventiva.

Así es una sesión de terapia canina en el Hospital Materno de Málaga

Una vez en la Sala Blanca, comienza la sesión. Primero, se presenta siempre a los perros y Nicolás les cuenta su historia y el origen de sus nombres. Por ejemplo, “Rufino se llama Rufino porque parece un pingüino”, señala el director de Hachiko. Después llegan el cepillado, el desayuno —pienso que los menores les dan con una cuchara— y los juegos.

Una de las sesiones de intervención asistida con perros en le Hospital Materno de Málaga. / L.O.

En la última sesión del pasado 21 de mayo, a la que acudieron Pekas y Rufino, la actividad consistió en saltar a la comba. Todo se adapta siempre al estado del niño. Algunos pueden moverse más y participan de forma activa. Otros permanecen en la cama, a la que se suben los perros a hacerles compañía, como ocurrió en esta última visita.

“Se viven momentos superbonitos. Niños que a lo mejor llevan mucho tiempo en UCI y son capaces de relajarse tanto que se duermen con el perro en brazos”, relata la oncóloga. “A los niños les transmiten una tranquilidad y una paz enorme”, añade Nicolás.

Los perros están entrenados para ello. Viven con él, forman parte de su familia y han sido educados desde pequeños para ser sociables, tranquilos, cariñosos, seguros y fiables. “Siempre llevamos una actividad diferente cada jueves y se lo pasan genial”, destaca Nicolás. Asegura que se crean “momentos mágicos” y que se acaba creando un vínculo con los niños y con el perro.

Una paciente oncológica pediátrica del Hospital Materno Infantil durante la última sesión de terapia canina. / L.O.

Cuando los niños vuelven a ser niños dentro del hospital

“Los niños y los animales tienen un vínculo especial. Eso lo hemos visto en estos dos años que llevamos de terapia canina”, coincide Juan. “Están esperando a que llegue el jueves para ver a los perros”, cuenta el presidente de AVOI, que resalta que, aunque los menores no tengan ganas o fuerzas debido a su situación clínica o al tratamiento, al verlos “se les cambia la cara”.

Juan incide además en la importancia de romper con la monotonía del hospital. Los niños tienen analíticas, pruebas, tratamientos, medicación y días difíciles. Pero también necesitan juegos, fiestas, entretenimiento y momentos en los que el hospital no les robe del todo la infancia. “Nuestra función es entretenerles y que sigan siendo niños en el hospital”, resume el presidente de AVOI, que destaca que se trata de una actividad que anima tanto a los pequeños como a sus padres. “Las familias ven que el niño está contento, está feliz, pues ellos también”.

En el Hospital Materno Infantil estas intervenciones asistidas con perros no curan la enfermedad, pero sí alivian parte del camino. Rompen la rutina, disminuyen el miedo y devuelven a los niños un momento de juego en medio del ingreso. Porque cuando Pekas, Garbanzo, Teja o Rufino aparecen por la Sala Blanca, durante un rato las pruebas y los tratamientos quedan en segundo plano y los menores vuelven a ser, simplemente, niños.