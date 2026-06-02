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Un ranking posiciona a Málaga como una de las ciudades más inteligentes del mundo

El informe IESE Cities in Motion 2026 sitúa a Málaga en el lugar 88, siendo el cuarto puesto entre las urbes españolas, principalmente por su movilidad y por el capital humano

Archivo - Vistas de Málaga en una imagen de archivo.

Archivo - Vistas de Málaga en una imagen de archivo. / Álex Zea - Europa Press - Archivo

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Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

Málaga es inteligente, según determina el informe IESE Cities in Motion 2026. Este estudio, reaizado por la escuela IESE Business School de la Universidad de Navarra, realiza una clasificación de ciudades más inteligentes del mundo, en la que Málaga ocupa el cuarto lugar entre las ciudades españolas mejor situadas.

Tras analizar 183 ciudades, 85 de ellas capitales, en 92 países, Málaga está colocada en el lugar 88. Por detrás de otras ciudades españolas como Madrid (en el puesto 15), Barcelona (24), Valencia (72) y tras ella se sitúa Sevilla, segunda ciudad andaluza en el ranking.

¿Por qué ha entrado Málaga en el ranking?

Según el informe, Málaga es merecedora del ranking por su movilidad y transporte, dimensión en la que alcanza el puesto 23 mundial, su posición más destacada dentro del índice. También muestra un desempeño relativamente sólido en capital humano, donde se sitúa en el puesto 44.

Sus principales áreas de mejora aparecen en economía, donde ocupa la posición 146; gobernanza, en el puesto 103, y planificación urbana, en el 100.

Sobre el resto de dimensiones, Málaga figura en la posición 64 en medioambiente, 78 en cohesión social, 93 en tecnología y 94 en proyección internacional.

Londres lidera la lista

Se evalúan 115 indicadores agrupados en nueve dimensiones: economía, capital humano, cohesión social, gobernanza, medioambiente, movilidad y transporte, planificación urbana, proyección internacional y tecnología.

Londres (1), Nueva York (2) y París (3) vuelven a ser las primeras de este escalafón, confeccionado anualmente por el Centro de Globalización y Estrategia del IESE, bajo la dirección de los profesores de esta escuela Pascual Berrone y Joan Enric Ricart, y denominado 'Índice IESE Cities in Motion 2026'.

El balance nacional muestra una presencia española diversa: Madrid y Barcelona compiten en la parte alta del índice; Valencia, Málaga, Sevilla y Palma de Mallorca se sitúan en el tramo medio y Bilbao, Zaragoza, La Coruña y Murcia aparecen en el grupo de desempeño bajo, aunque con fortalezas específicas en dimensiones como cohesión social, medioambiente, movilidad o planificación urbana.

Diferencias entre Málaga y Sevilla

El informe coloca tanto a Málaga como a Sevilla dentro del grupo de desempeño medio, categoría a la que pertenecen ciudades que presentan fortalezas relevantes en algunas dimensiones, pero que todavía muestran margen de mejora en otras áreas clave.

En el caso andaluz, el resultado confirma el peso creciente de Málaga y Sevilla en el mapa urbano español, pero también evidencia diferencias entre sus perfiles.

En cuanto a Sevilla, la capital presenta sus mejores resultados relativos en movilidad y transporte, donde ocupa la posición 56, y en cohesión social, donde aparece en la 72. La ciudad se coloca en el puesto 88 en medioambiente, en el 89 en capital humano, en el 91 en planificación urbana, en el 93 en proyección internacional y en el 99 en tecnología.

Sus posiciones más rezagadas se registran en gobernanza, donde ocupa la posición 112, y economía, donde se sitúa en la 135.

Esta comparación muestra que Málaga aventaja a Sevilla en la clasificación global y en la mayoría de dimensiones, especialmente en movilidad y transporte, capital humano, medioambiente, gobernanza, tecnología y economía. Sin embargo, Sevilla obtiene un mejor puesto que Málaga en cohesión social y planificación urbana.

Igualadas en proyección internacional

En proyección internacional, ambas aparecen prácticamente igualadas, con Sevilla en la posición 93 y Málaga en la 94.

En el conjunto de España, Madrid y Barcelona se sitúan en el grupo de desempeño relativamente alto y son las únicas ciudades españolas entre las 25 primeras del mundo, mientras que Valencia se consolida como la tercera ciudad española de la lista.

Noticias relacionadas y más

Palma de Mallorca figura en el puesto 102; Bilbao, en el 106; Zaragoza, en el 107; La Coruña, en el 109, y Murcia, en el 121.

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