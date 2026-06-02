Telefónica muestra en Málaga su apuesta por el 6G y las redes con inteligencia artificial

Telefónica tendrá una presencia destacada en el EuCNC & 6G Summit 2026, el principal encuentro europeo sobre redes avanzadas y 6G, que se celebra desde este martes y hasta el viernes en Málaga. El congreso reúne a expertos internacionales en telecomunicaciones, inteligencia artificial y conectividad avanzada para analizar el futuro de las redes móviles.

Bajo el lema ‘6G Connecting Intelligence’, el foro pone el foco en el papel que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático tendrán en la transformación de las futuras infraestructuras digitales, así como en el desarrollo de nuevos servicios para consumidores, empresas e industrias.

La operadora participa como coorganizadora del evento y refuerza con ello su posicionamiento dentro del ecosistema europeo de innovación en redes inteligentes. Telefónica contará con un ‘stand’ propio en el que mostrará varias demostraciones de sus iniciativas más relevantes y proyectará el vídeo de ‘EURO-3C’, una iniciativa anunciada en el Mobile World Congress de este año.

Además, el director global de Core, Transporte, Ecosistema y Seguridad de Telefónica, Cayetano Carbajo, ofrecerá una ‘keynote’ centrada en la evolución de las infraestructuras de telecomunicaciones, que avanzan desde su función tradicional de transporte de datos hacia una nueva etapa marcada por la capacidad de coordinar inteligencia.

Más de 35 proyectos europeos sobre tecnologías 6G

Telefónica subraya su papel como uno de los principales impulsores europeos del desarrollo de las futuras redes 6G a través de su participación en la Smart Networks and Services Joint Undertaking —SNS JU—, la alianza público-privada promovida por la Comisión Europea para acelerar la próxima generación de conectividad en Europa.

Según la compañía, es el operador con mayor participación dentro del ecosistema SNS JU, con más de 35 proyectos vinculados a tecnologías 6G. Entre sus líneas de trabajo figuran las redes nativas de inteligencia artificial, la integración ‘cloud-edge’, la automatización avanzada y las futuras arquitecturas 6G.

El director de Innovación en la unidad CDO de Telefónica, Antonio Guzmán, que participará en el congreso, ha defendido la necesidad de que Europa lidere el desarrollo de las próximas infraestructuras digitales: “Europa necesita liderar el desarrollo de las futuras infraestructuras digitales para garantizar su competitividad tecnológica y autonomía estratégica. En Telefónica estamos contribuyendo a convertir la investigación en capacidades reales de mercado que permitan modelos de generación de valor para todo el ecosistema”.

Del reto tecnológico a los servicios reales

Durante el EuCNC & 6G Summit, Telefónica defenderá que la próxima generación de redes debe ir más allá de los avances técnicos. La compañía considera que una mayor capacidad, una menor latencia y un mejor rendimiento siguen siendo elementos esenciales, pero ya no suficientes por sí solos.

De cara al 6G, la operadora apuesta por una visión centrada en los servicios, con casos de uso reales y vías claras de monetización. El objetivo, según su planteamiento, es garantizar un valor tangible para el ecosistema y acelerar el despliegue de la conectividad del futuro.

Telefónica también sostiene que el 6G debe entenderse como una evolución progresiva y no como una ruptura radical. La incorporación gradual de nuevas capacidades en las infraestructuras ya existentes permitiría, según la compañía, avanzar hacia redes más sostenibles, eficientes y viables desde el punto de vista económico.

Otro de los ejes de su participación será la defensa de una innovación abierta y colaborativa, apoyada en interfaces abiertas, plataformas interoperables y arquitecturas preparadas para facilitar la integración de nuevos servicios.

Redes inteligentes, ‘cloud’ y ‘edge’

A lo largo del congreso, Telefónica expondrá su visión sobre la transición hacia redes inteligentes capaces de integrar de forma nativa inteligencia artificial, automatización y capacidades distribuidas de computación en la nube y en el borde de la red.

La compañía presentará avances en redes nativas de inteligencia artificial, integración ‘cloud-edge’ para servicios distribuidos, automatización avanzada, arquitecturas abiertas y programables, redes energéticamente eficientes y casos de uso industriales habilitados por 6G.

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Con su participación en el EuCNC & 6G Summit 2026, Telefónica busca reforzar su compromiso con el desarrollo de infraestructuras digitales de nueva generación, orientadas a impulsar la competitividad europea, acelerar la transformación digital y abrir nuevos modelos económicos y sociales basados en conectividad avanzada.