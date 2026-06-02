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Selectividad 2026

La Transición, Nietzsche y la ausencia de Primo de Rivera: así han sido los exámenes de Historia y Filosofía de la Selectividad en Málaga

Los estudiantes se han examinado del segundo bloque obligatorio, que les hace elegir entre Historia de España y Filosofía

Estudiantes malagueños durante el primer día de la Selectividad.

Estudiantes malagueños durante el primer día de la Selectividad. / Álex Zea

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Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Continúa la primera jornada de la Selectividad en Málaga. Los más de 9.500 estudiantes malagueños se examinan de las segundas pruebas del día, que son las optativas de Historia de España o Filosofía.

Para quienes han elegido Historia, no ha caído Primo de Rivera, un tema ya habitual en los exámenes de los últimos seis años.

La prueba comenzó con las cuestiones de respuesta breve, centradas en la parte más antigua del temario. Entre las opciones para elegir aparecieron temas variados como la romanización, la conquista musulmana, los Reyes Católicos y el despotismo ilustrado. En general, fueron preguntas amplias, con margen para desarrollar si se llevaba bien preparada la materia.

En el primer itinerario, la parte documental incluyó un fragmento de la Constitución de 1845 y una tabla sobre los bienes de la desamortización de Mendizábal, ambos contenidos vinculados al siglo XIX. En cuanto al tema de desarrollo, el alumnado pudo escoger entre dos etapas democráticas: la Segunda República o la Transición.

En el segundo itinerario, los documentos propuestos fueron una fotografía de la huelga de 1917 y un texto de un llamativo discurso de Francisco Franco en los años 60, en el que defendía una particular idea de democracia, sin participación política a través de los partidos. En la parte de desarrollo, las opciones fueron el liberalismo de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, conocida como La Pepa —un clásico del temario—, y el reinado de Alfonso XII.

Examen de Filosofía

La primera parte apuntaba al pluralismo, junto con la verdad y la justicia, dentro de un bloque de valores trabajado de forma habitual durante el curso.

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En la parte II ha caído Nietzsche, un autor muy frecuente en este tipo de pruebas y central en los temarios de Bachillerato. En el texto 2, la opción ha sido John Locke, con un fragmento sobre la libertad acompañado de varias preguntas.

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