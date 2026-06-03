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Vuelve a abrir al baño la playa de Guadalmar después de cerrarse por un vertido de aguas fecales

Emasa completó la reparación la misma tarde del sábado, aunque la medida preventiva se ha mantenido hasta que las muestras tomadas por la Junta de Andalucía han confirmado que las aguas son aptas

Estación de bombeo en la playa de Arraijanal, donde la playa del Campo de Golf ha vuelto a ser abierta al baño

Estación de bombeo en la playa de Arraijanal, donde la playa del Campo de Golf ha vuelto a ser abierta al baño / Álex Zea

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Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

Vuelve a abrir al baño la zona de Arraijanal de la playa del Campo de Golf que fue señalizada como zona de baño no autorizada tras la avería registrada la tarde del viernes en una tubería de la red de saneamiento a la altura de Guadalmar

A pesar de quedar resuelta el sábado la avería, el baño seguía siendo prohibido de manera preventiva, hasta que se confirmasen que las aguas eran aptas para ello. Ha sido este martes cuando las muestras tomadas por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía han constatado que el baño vuelve a ser posible en la zona.

Avería registrada el viernes

La avería tuvo su origen en la rotura de una pieza de encaje de una ventosa en una conducción de 700 milímetros de diámetro, que detectada el pasado viernes. Con motivo de esta rotura, se detectó una bajada de presión en la tubería desde la estación de bombeo de Guadalmar, que provocó un vertido puntual de aguas residuales en esta zona de la playa.

La Empresa Municipal de Aguas (Emasa) actuó desde el primer momento en localizar y posteriormente reparar la avería. Una vez resuelta la incidencia, la estación de bombeo de aguas residuales de Guadalmar volvió a estar en servicio y a transportar el caudal hasta la estación depuradora del Guadalhorce, por lo que se puso fin al vertido puntual que fue necesario realizar mar adentro, a través de un emisario que tiene una longitud de 475 metros.

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Esta medida fue adoptada conforme al artículo 49.2 del decreto 109/2015 de Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, que indica que el titular de la actividad utilizará todos los medios a su alcance para reducir al máximo los efectos de la descarga accidental para que el impacto ambiental sea el mínimo posible.

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