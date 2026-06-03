Apuñalado un joven de 25 años en la Alameda de Colón

Un joven de 25 años ha resultado herido este miércoles tras ser agredido con un arma blanca en el Centro de Málaga. El suceso se ha producido en la Alameda de Colón, donde varios testigos alertaron al servicio de Emergencias 112 Andalucía después de presenciar o conocer la agresión, según han informado a EFE fuentes de la investigación y del propio 112.

La llamada de aviso se recibió sobre las 19.50 horas. En ella se comunicaba que un joven había sido apuñalado y que los presuntos autores de la agresión habían abandonado el lugar tras los hechos. Por el momento, no ha trascendido la gravedad de las heridas sufridas por la víctima.

Trasladado al Clínico

Hasta la zona se desplazaron los servicios sanitarios del 061, que atendieron al herido y lo trasladaron posteriormente al Hospital Clínico de Málaga. La intervención sanitaria se produjo después de que el 112 activara a los distintos cuerpos de seguridad y emergencias ante la naturaleza del suceso.

Emergencias movilizó a la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local y los servicios sanitarios. La presencia de los efectivos permitió iniciar las primeras actuaciones en el entorno de la Alameda de Colón, donde se investiga lo ocurrido y se trabaja para localizar a los presuntos responsables.

La búsqueda se mantiene abierta

Las fuerzas de seguridad mantienen abierta la búsqueda de los presuntos autores de la agresión. Según fuentes de la investigación, los agentes están recabando información entre posibles testigos y revisando cámaras situadas en la zona, con el objetivo de aclarar las circunstancias del apuñalamiento y avanzar en la identificación de las personas implicadas.

Por ahora no se han comunicado detenciones ni se han precisado más detalles sobre el número de personas que habrían participado en la agresión. Tampoco se conocen las circunstancias previas al ataque ni el estado actualizado del joven trasladado al Hospital Clínico.

Nuevo apuñalamiento en Alameda de Capuchinos

Este suceso se suma a otro episodio reciente con arma blanca registrado en la misma Alameda. Dos jóvenes de 23 años fueron detenidos tras una agresión, junto a la cafetería Capuchinos Park y a la altura de la oficina de Correos situada en el número 33 de esta vía, que se saldó con la muerte de un tercer joven de 21 años.

La gravedad de lo ocurrido quedó reflejada en la intervención de los servicios de emergencia. Según la información disponible, la víctima fue trasladada al Hospital Regional de Málaga, donde falleció a su llegada. La Policía Nacional procedió esa misma mañana a la detención de los dos jóvenes implicados, ambos de 23 años, que también resultaron heridos en el episodio.

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El caso de Capuchinos refuerza la preocupación por los sucesos con arma blanca, mientras las fuerzas de seguridad continúan investigando el apuñalamiento de este miércoles, cuyos presuntos autores huyeron tras la agresión.