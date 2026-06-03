Pedregalejo
Los astilleros Nereo de Málaga recurren la declaración de BIC de la carpintería de ribera de la Junta
Los astilleros de Pedregalejo, que siguen sin estar incluidos en el BIC, señalan que la declaración se ha aprobado con «falsedades», como que Nereo lleva sin actividad desde 2008
Los Astilleros Nereo de Pedregalejo han presentado a la Junta de Andalucía un recurso de reposición contra la declaración de la Consejería de Cultura, publicada el pasado 30 de abril en el BOJA, por el que se actualiza la figura de la carpintería de ribera en la provincia de Málaga como Bien de Interés Cultural (BIC), sin proteger ningún astillero o taller físico, tan solo la actividad; como adelantó La Opinión.
La Junta de Andalucía, que sí inscribió en 2003 como BIC los astilleros sevillanos de Coria del Río, justifica su decisión para Málaga en que, con la mejora de los transportes, la carpintería de ribera «puede realizarse en cualquier actividad geográfica», ya sea en el litoral o el interior.
Para los astilleros de Pedregalejo, esta decisión se ha basado en «arbitrariedad, error e irracionalidad», y recalca que tanto el informe de la Comisión de Patrimonio como la propia documentación técnica que justifica la inscripción están fundadas en «falsedades, e informaciones imprecisas y contradictorias».
Como ejemplo de «falsedades» menciona la información manejada por la Junta de Andalucía, según la cual los astilleros Nereo concluyeron su actividad en 2008, o la afirmación de que ya no se construyen embarcaciones de madera tradicional en Pedregalejo.
Los astilleros han presentado documentación, incluidos informes del Ministerio de Cultura, para demostrar que la actividad nunca ha cesado, así como de la realización de embarcaciones tradicionales que siguen saliendo de sus instalaciones.
Entre ellas, aportan fotografías de sendas barcas de jábega, encargos de 2022 para el Museo de Sevilla y, de abril de este 2026 para el armador Daniel Agüera.
«Arbitrariedad manifiesta»
Entre los argumentos que recoge el recurso de reposición, los astilleros entienden que existe «arbitrariedad manifiesta» cuando Cultura señaló, en su respuesta a las alegaciones de Nereo, que la concesión administrativa había caducado -algo que los astilleros califican de «falsedad temeraria» de Cultura- y, por tanto, según la Junta, que no se podía dar cobertura a conductas que incurrían en «fraude de ley». Sin embargo, señala Nereo, esta misma argumentación no la emplea la Junta en la declaración de BIC del Balneario del Carmen, cuando «es objetivo el hecho firme de estar carente de concesión administrativa».
El último pronunciamiento en este periódico de la Junta de Andalucía sobre la concesión de Nereo tuvo lugar en marzo de este año, cuando fuentes oficiales indicaron a este diario que la plaza del Varadero «no está dentro de la concesión de la Carpintería de Nereo, que solo comprende la superficie del edificio»
Entre otros muchos argumentos contrarios a la actual actualización del BIC, que ha pasado de la carpintería de ribera de las playas de Pedregalejo a la provincia de Málaga, Nereo también defiende que es «el único lugar que mantiene latente la actividad de la carpintería de ribera de Pedregalejo desde hace más de un siglo».
Por último, recuerda que, desde 2017, el Ministerio de Cultura ha incluido los astilleros de Pedregalejo en el Plan Nacional del Patrimonio Industrial, por tratarse de un bien industrial «con valor patrimonial reconocido», valores que serían «expoliados por omisión» y «desviación de poder», si no se vincula la declaración de BIC con el único astillero que sigue ejerciendo en Málaga la carpintería de ribera junto al mar, indica.-
El trato desigual a Málaga, con respecto a Sevilla
Como informó La Opinión, la última actualización de la Junta del BIC de la carpintería de ribera se debe a la ejecución forzosa de una sentencia del TSJA de 2019, que dio la razón a Nereo cuando apreció que la administración autonómica había vulnerado de forma "clara" el principio de igualdad, al proteger los astilleros sevillanos de Coria del Río en 2003; pero no los de Pedregalejo en 2008.
Para Nereo, la actitud de la Junta de Andalucía se explicaría por su interés por permitir la construcción de un paseo marítimo que derribe sus instalaciones, aunque el alcalde, Francisco de la Torre, aboga por retranquear el equipamiento, algo que también reclama la Asociación de Vecinos de Pedregalejo.
De hecho, tras presentar los astilleros un recurso, porque la Junta hablaba en la declaración de BIC del Balneario de potenciar la "permeabilidad peatonal y accesible (...) a través de la franja litoral del barrio de Pedregalejo", el TSJA suspendió de forma temporal la declaración de BIC de los Baños del Carmen, y supeditó esta suspensión a la actualización de la figura del BIC de la carpintería de ribera de las playas de Pedregalejo.
La sentencia de 2019 precisó, no obstante, que no se ordenaba a la Junta tomar «una decisión concreta», sino que iniciara el procedimiento para revisar y actualizar la inscripción y figura de la carpintería de ribera, «sin perjuicio del resultado a que se llegue en la tramitación de este expediente».
Sin embargo, en un auto de julio de 2025, también adelantado por este periódico, el TSJA subrayó que debía actualizarse "para vincularla con las instalaciones marítimas de Astilleros Nereo con respecto a toda la integridad de valores que describe Icomos como paisaje, al amparo del Convenio Europeo del Paisaje".
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