La Audiencia de Málaga reabre la investigación sobre pagos sin justificar de 250.000 euros en Axaragua

La Audiencia de Málaga acaba de revocar la decisión de un juzgado de Vélez-Málaga de sobreseer la denuncia presentada por la Empresa de Aguas y Saneamiento de la Axarquía (Axaragua), dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, por unos supuestos pagos sin justificar entre 2017 y 2020 que suman un montante de unos 250.000 euros. Así ha transmitido la necesidad de que se le tome declaración al denunciado, que era entonces consejero delegado por el PSOE.

De momento no ha habido reacciones ni por parte del equipo de gobierno liderado por el presidente del organismo mancomunado, Jorge Martín, ni por los propios dirigentes socialistas que en su momento ocupaban el principal cargo en la Mancomunidad. La Sección Tercera ha considerado ahora el recurso presentado por la entidad Axaragua contra la resolución del juzgado, de septiembre de 2024, en la que disponía la incoación de la causa y su simultáneo archivo.

El único razonamiento que se alegaba en ese momento partía de que la instructora «no observa la existencia de la comisión de delito alguno, sin perjuicio de las reclamaciones de carácter administrativo, civil, social o contenciosas-administrativas que la empresa Axaragua pueda ejecutar». El caso se remonta a marzo de 2024, ya con el PP al frente de la entidad oriental, cuando en base a informes técnicos la propia Axaragua acordó por unanimidad de todos los grupos políticos acudir a los tribunales.

Los informes presentados fueron expuestos por el departamento de Intervención de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía. En los mismos se señalaba que, después de concluir el expediente de investigación de la cantidad pendiente de justificar, presuntamente esos pagos fueron «al margen del procedimiento en vigor». En aquella denuncia ya se pedía tomar declaración como investigado al exconsejero supuestamente responsable de esos pagos.

La Audiencia da trámite al recurso presentado al «no compartir tal extremadamente escueta motivación» dada por el juzgado y considera que resulta «inexcusable, a nuestro juicio, cuanto menos, tomar declaración al denunciado, para que pueda aclarar si son, o no, correctos los gastos apreciados por el interventor, así como justificar, en su caso, los mismos, sin perjuicio de lo que tras tomar dicha declaración se pueda solicitar por las partes, o estime procedente ordenar la juez instructora».

La Sala de apelación indica que la decisión del órgano instructor de incoar diligencias previas, tras recibir la denuncia o querella, y ordenar simultáneamente sin practicar diligencia alguna el archivo, «habremos de considerarla correcta, y no atentatoria al derecho a la tutela judicial efectiva de la parte denunciante, si llegamos a la conclusión de que los hechos relatados en la denuncia, de ser ciertos, no serían constitutivos de delito alguno».

Por el contrario, «si existe una cierta apariencia de que tales hechos pudieran ser constitutivos de delito lo procedente sería realizar las correspondientes diligencias de investigación, bien de oficio o bien a instancia de parte, para, una vez practicadas las necesarias, tomar la decisión que proceda, que podría ser, desde luego, la de ordenar el archivo de la causa».

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En su día, la denuncia elevada por Axaragua aclaraba que su capital «era público» y que el denunciado, que había sido consejero delegado de la entidad en el periodo 2017-2020, «había realizado, según un informe realizado por el interventor, gastos que no había justificado, pese a ser requerido en repetidas ocasiones para que lo hiciera». El importe total ascendía a 249.768,35 euros, tal y como ser recoge en el documento al que se ha podido tener acceso.