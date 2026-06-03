El bar que resiste en pleno Centro de Málaga con sus platos contundentes y caseros por apenas dos euros: "Un sitio auténtico donde lo importante es el buen tapeo"

Tapas a apenas 2 euros, raciones desde 5 euros, aperitivos gratis con cada bebida y comida casera a tan solo cinco minutos a pie de la calle Larios. Puede parecer un objetivo imposible de alcanzar, pero es lo que ofrece el bar La Esquinita de la Gamba, una taberna de tapeo malagueña "de las que quedan pocas" en el corazón de la ciudad.

Así lo aseguran desde el propio establecimiento, situado en la mítica calle Beatas, que se ha convertido en un imprescindible para los malagueños que buscan platos con la calidad y cantidad de siempre con precios de antes.

La Esquinita de la Gamba, tapeo barato en el centro de Málaga

"Es un sitio auténtico donde lo importante es lo de siempre: buen tapeo, mejor ambiente y gambas como las de toda la vida", afirman desde este rincón malagueño en el que todas las bebidas, que tienen un precio que apenas supera los 2 euros, vienen acompañadas por un aperitivo a elección del chef.

Pero, además, este negocio que se define como "un rincón con alma malagueña" y abrió sus puertas por primera vez en diciembre de 2023 ofrece una amplia variedad de tapas caseras y contundentes desde 2,50 euros.

Tapas caseras desde 2,50 euros y bebida con aperitivo

De ese modo, su clientela puede disfrutar de toda clase de especialidades como ensalada de pimientos, ensaladilla rusa, patatas bravas, pinchito de cerdo o de pollo, crestita, mejillones al vapor o su gran reclamo, sus gambas cocidas.

Y para quienes prefieran las raciones, el establecimiento dispone de una extensa carta desde 5,50 euros, con opciones como berenjena frita, pimientos del padrón, croquetas, filetito de cerdo a la plancha o filete empanado.

Raciones, gambas y platos de taberna malagueña

Entre sus platos también destacan el lomo en manteca, boquerones fritos, gambas a la plancha, gambas al pilpil o en gabardina, mejillones en salsa, calamares fritos, rosada, adobo o bacalao frito.

"Aquí tienes la esencia de una taberna malagueña esperándote", recalcan desde este bar localizado en la calle Beatas número 19 y abierto de martes a sábado de 12.00 a 17.00 horas y de 19.30 a 23.30 horas, mientras que domingo y lunes permanece cerrado.