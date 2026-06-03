Los bomberos siguen refrescando el incendio del hotel Ibis tras un nuevo desprendimiento

Efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga continúan este miércoles con las labores de refresco y prevención en el edificio de Pasillo de Guimbarda afectado por el incendio declarado en la madrugada del pasado lunes, 25 de mayo.

El fuego se originó en el establecimiento hostelero Le Grand Café, situado en la planta baja del edificio y se propagó rápidamente al hotel Ibis, ubicado encima y al lado. El incendio que activó su plan de autoprotección y desalojó a un centenar de clientes y personal.

Dos dotaciones de Bomberos continúan en la zona

Según han informado fuentes del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, dos dotaciones de Bomberos permanecen este miércoles, 3 de junio, en el Pasillo de Guimbarda para mantener las tareas de vigilancia, refresco y prevención.

Durante estos trabajos se ha producido un nuevo desprendimiento parcial del forjado de la cubierta, lo que ha provocado la aparición de llamas y humo. Ambos focos han quedado controlados por los efectivos desplazados.

La Opinión

El incendio comenzó de madrugada en un local comercial

El incendio se inició sobre las 01.20 horas del lunes 25 de mayo. Las cámaras de videovigilancia de la zona sitúan el origen del fuego en el interior del local comercial de la planta baja, desde donde las llamas se extendieron al hotel.

El establecimiento hotelero activó su plan de autoprotección a las 01.26 horas, iniciando el desalojo de clientes y trabajadores. Según los datos facilitados, ese aviso se produjo dos minutos después de una deflagración registrada en el local comercial.

La primera llamada a Bomberos, a través del servicio de emergencias 112 Andalucía, se recibió también a las 01.26 horas. Las primeras unidades llegaron al inmueble a las 01.34 horas.

La Opinión

Evacuado un huésped del hotel e investigación

A su llegada, un equipo de Bomberos accedió al interior del edificio para comprobar si quedaban personas dentro. Durante esa inspección, los efectivos localizaron a un huésped, que fue evacuado al exterior. En el operativo participaron también agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Aunque las cámaras de videovigilancia apuntan al local comercial como punto de inicio del incendio, será la Policía Científica de la Policía Nacional la que determine finalmente las causas y el origen exacto del fuego.

En una primera visita de inspección realizada el pasado miércoles junto a técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, los agentes no pudieron acceder al local debido al estado en el que quedaron los restos del incendio, que hacían imposible la entrada.

El edificio del Hotel IBIS y Le Grand Café, calcinado tras el incendio. / Álex Zea

Pendientes de desescombrar y asegurar la estructura

El Ayuntamiento ha ordenado a la propiedad que proceda al desescombro y aseguramiento de la estructura para poder avanzar en la inspección del inmueble.

Vallado de la zona perimetral del Hotel Ibis. / L.O.

Hasta que los técnicos puedan acceder a todas las zonas del edificio, una vez retirados los escombros y garantizada la seguridad estructural, no se podrá determinar el alcance real de los daños provocados por el incendio.

Los bomberos denuncian falta de personal: "Fue todo el personal, no había más"

El incendio en el hotel Ibis en el centro de Málaga ha vuelto a poner el foco en las condiciones laborales y los medios de los que dispone el Real Cuerpo de Bomberos de la ciudad. El pasado jueves, una moción urgente del PSOE sobre la situación de los bomberos de Málaga, cuyo operativo se situó al límite al declarse ese día otro incendio en Portada Alta.

“No hay más (bomberos), han ido los que había”, lamentaba en el pleno Miguel Ángel Millán, representante del sindicato de bomberos de Málaga, que añadía: “Actualmente, con los 50 bomberos que van a entrar somos los mismos que en 2008” en una ciudad que ha crecido en población.

Este miércoles, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha solicitado la comparecencia urgente del alcalde, Francisco de la Torre, para que dé explicaciones sobre el incendio. “Sigue activo ocho días después de producirse” y ha reclamado información sobre el plan previsto para completar las labores de extinción y garantizar la seguridad en la zona. Con Málaga se suma así a la preocupación expresada por el Sindicato Andaluz de Bomberos por la "ausencia de un plan de extinción" y ha exigido que se lleve a cabo una investigación a fondo para esclarecer las causas del incendio.

Con Málaga considera “urgente” que el alcalde comparezca para explicar “cuál es el plan que existe para terminar de extinguir este incendio”, especialmente tras varios días de intervención en el inmueble afectado. Morillas ha advertido, además, de la “enorme preocupación” existente entre los vecinos por los posibles riesgos derivados del estado del edificio, entre ellos un eventual colapso de la estructura. Por ello, la formación reclama explicaciones públicas, una investigación completa sobre el origen del fuego y un refuerzo de los medios disponibles para el Servicio Municipal de Bomberos.