La cadena de supermercados Aldi busca 95 personas en Málaga para reforzar su plantilla en la campaña de verano

La cadena de supermercados Aldi prevé incorporar a 190 personas en Andalucía durante la campaña de verano para reforzar su plantilla de cara a los meses de mayor actividad comercial. Las contrataciones se realizarán entre junio y agosto y permitirán dar respuesta al incremento de la actividad propia de la temporada estival. Por provincias, el mayor volumen de contrataciones en la región se realizará en Málaga con 95 incorporaciones, según ha explicado este miércoles la compañía, que cuenta ya con más de 30 tiendas en la provincia .

A Málaga le sigue de Cádiz, con 46 puestos, y Sevilla, con 30. El resto de contrataciones se repartirán entre Almería, Granada y Huelva para completar el conjunto de profesionales que se suman a las tiendas de Aldi en verano.

Actualmente, Aldi cuenta con más de 1.700 empleados en Andalucía (500 de ellos en Málaga) que operan en sus más de 100 tiendas y la plataforma logística de Dos Hermanas (Sevilla). A nivel nacional, la compañía cuenta con una plantilla de 8.000 personas, un 25% más que hace tres años, que trabajan en su red de más de 500 supermercados y siete centros logísticos en España.

Garantizar una compra "ágil y de calidad" en Aldi

Aldi afirma que las incorporaciones previstas para este verano permitirán reforzar los equipos de tienda y seguir garantizando "una experiencia de compra ágil y de calidad" durante los meses de mayor afluencia. Estas contrataciones, añade, reflejan el "crecimiento sostenido" de la compañía en el mercado español y su "capacidad para generar empleo" en los territorios donde opera.

"La compañía continúa impulsando la creación de empleo y el fortalecimiento de sus equipos en todo el territorio nacional. Estas incorporaciones temporales contribuirán a reforzar especialmente la actividad en tienda durante uno de los periodos de mayor actividad comercial del año", explica.

Clientes en el interior de un supemercado de Aldi en Málaga. / L. O.

Aldi cumple 24 años en España

La entrada de Aldi en el mercado español se produjo en 2002 y actualmente cuenta con más de 500 tiendas y más de 8.000 empleados. La cadena afirma que su actividad se orienta a ofrecer "productos de alta calidad al mejor precio", que obtiene comprando a proveedores locales, estatales e internacionales y mediante sus marcas propias, que representan nueve de cada diez productos de su surtido.

El grupo de empresas Aldi Nord representa una de las cadenas de alimentación más importantes del mundo, con presencia en ocho países europeos. Cuenta cn más de 90.000 trabajadores y trabajadoras de Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y España.