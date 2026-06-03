Condenan al SAS a pagar 183.000 euros por las graves secuelas sufridas por un niño tras una colonoscopia en Málaga

Los juzgados de Málaga han condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con 183.086 euros a un menor y a sus padres por la asistencia médica recibida en el Hospital Materno Infantil de Málaga durante una colonoscopia que derivó en graves secuelas permanentes para el niño.

La sentencia ha sido dictada por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Málaga y estima íntegramente el recurso presentado por el abogado Damián Vázquez Jiménez, letrado que representa a la asociación El Defensor del Paciente.

Una prueba diagnóstica que acabó en dos operaciones de urgencia

El menor, que tenía 8 años en el momento de los hechos, sufrió una perforación de colon durante la práctica de una colonoscopia. Como consecuencia, tuvo que ser sometido a dos intervenciones quirúrgicas de urgencia, recibió dos transfusiones de sangre por una anemia grave y permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El niño padecía la enfermedad de Klippel-Trénaunay, una patología congénita caracterizada por malformaciones vasculares y venosas. Esa enfermedad le había obligado a pasar por quirófano en siete ocasiones anteriores, todas ellas con resultado satisfactorio.

Según el abogado de la familia, esa historia clínica “tan delicada” obligaba a extremar las precauciones antes de cualquier nueva intervención. “Precisamente esa historia clínica tan delicada era la que hacía imperativo extremar las precauciones antes de cualquier nueva intervención, pero ocurrió lo contrario”, ha señalado Vázquez.

La colonoscopia se inició sin los resultados de coagulación

Los hechos se remontan a abril de 2017, cuando el menor acudió al hospital al presentar rectorragia, es decir, sangrado rectal. Los facultativos indicaron entonces la realización de una colonoscopia e ileocolonoscopia, que finalmente se practicó el 13 de julio de 2017 en el Hospital Materno Infantil de Málaga, según recoge la sentencia.

El letrado sostiene que la prueba se inició sin disponer de los resultados de coagulación, un extremo que considera imprescindible por el historial médico del niño. Durante la exploración, el menor sufrió una rotura intestinal con acumulación masiva de aire en la cavidad abdominal.

“Lo que debía ser una exploración diagnóstica rutinaria se convirtió en el comienzo de una pesadilla para el menor y su familia”, ha lamentado el abogado que representa a El Defensor del Paciente.

Secuelas físicas y psicológicas de por vida

Durante su ingreso hospitalario, el menor contrajo además una infección. La sentencia recoge que le han quedado secuelas permanentes de enorme gravedad, entre ellas una perforación de colon con trastorno funcional, incontinencia con prolapso intestinal y una sintomatología ansiosa severa con inestabilidad emocional que afecta a su vida diaria.

La resolución judicial condena al SAS a abonar 183.086 euros al menor y a sus padres por los daños derivados de la asistencia sanitaria prestada en el centro hospitalario malagueño.