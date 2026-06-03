La Diputación busca a la ‘Mayor Estrella’ de Málaga entre los mayores de 60 años

La Diputación de Málaga, a través de su Delegación de Mayores, ha puesto en marcha la cuarta edición del concurso ‘La Mayor Estrella’, una iniciativa dirigida a personas mayores de 60 años de municipios malagueños menores de 20.000 habitantes que quieran mostrar su talento artístico sobre el escenario.

El diputado de Mayores, José Santaolalla, ha presentado esta nueva edición junto a la coordinadora del programa, Macarena Albarracín, y ha destacado que el certamen llega este año con novedades, entre ellas un premio especial para disciplinas no musicales, como teatro, monólogos o propuestas escénicas similares.

Cómo participar en ‘La Mayor Estrella’

Las personas interesadas en participar deberán enviar un vídeo mostrando sus habilidades artísticas al número de WhatsApp 606 369 789, indicando además su nombre, edad y localidad. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 31 de julio.

El concurso está abierto a cualquier disciplina que pueda interpretarse sobre un escenario: música de cualquier género, baile, humor, monólogos, rapsodia, teatro, poesía original o popular, entre otras modalidades.

Santaolalla ha animado a los mayores de la provincia a sumarse a una actividad que, según ha señalado, se ha consolidado como una de las propuestas con más aceptación entre el público sénior. “Cada año el talento de nuestros mayores queda de manifiesto sobre los escenarios de la provincia. Es un lujo contar con la implicación de estas personas, que buscan sacar a relucir talentos ocultos hasta ahora o rememorar tiempos pasados”, ha afirmado.

Un concurso contra la soledad de las personas mayores

‘La Mayor Estrella’ forma parte del Plan contra la Soledad de las Personas Mayores de la Diputación de Málaga. En la pasada edición, el certamen recibió más de un centenar de propuestas procedentes de casi una treintena de municipios de la provincia.

La coordinadora del programa, Macarena Albarracín, ha explicado que, una vez recibidos los vídeos, se realizará una selección de participantes para configurar cuatro semifinales, que se celebrarán durante el mes de octubre, coincidiendo con el Mes del Mayor, en distintos teatros de municipios malagueños.

Los finalistas actuarán posteriormente en la clausura del Mes del Mayor, en una gran gala que tendrá lugar en el auditorio Edgar Neville.

Normas para las actuaciones

Cada artista o grupo contará con un tiempo máximo de 15 minutos sobre el escenario en el caso de actuaciones de teatro o humor. Por su parte, los poetas, rapsodas, cantantes, cantaores, bailarines y bailaores podrán interpretar dos temas o poemas.

Los semifinalistas deberán llevar su propio acompañamiento musical o, en caso necesario, la música para su actuación en formato MP3.