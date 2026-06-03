Felipe González Martín, nuevo responsable de la oficina de Garrigues en Málaga

La oficina malagueña de Garrigues, la prestigiosa firma internacional de servicios legales y fiscales, tiene un nuevo responsable. Se trata de Felipe González Martín, que toma el relevo de Alejandro Beigveder tras trece años al frente de este despacho en la capital. Desde el bufete de abogados, fundado en Madrid en 1941, han informado de que González es licenciado en Derecho y Económicas por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E-3) y miembro de los colegios de abogados y de economistas de Málaga, donde ha desarrollado toda su carrera en la misma oficia, a la que se incorporó en 1998 y fue promocionado a socio en 2009.

"Durante todos estos años, González ha demostrado ser un especialista en Derecho Tributario y atesorar una gran experiencia en fusiones y adquisiciones, procesos de reorganización empresarial y asesoramiento fiscal recurrente a grupos multinacionales e inversores extranjeros con intereses en España", aseguran desde el despacho antes de añadir que lidera del Departamento Tributario en la oficina ubicada en la calle Larios, coordinador del Grupo de Precios de Transferencia en el Área de Andalucía, Extremadura y Canarias y miembro de la Línea de Servicio Internacional de Garrigues.

Desde el bufete también han destacado la capacidad de González para asesorar a grupos familiares y grandes patrimonios nacionales e internacionales en relación con su estrategia patrimonial y sucesoria. Es ponente habitual en seminarios y conferencias de distintas instituciones (TAXAND, San Telmo, ESESA, AEDAF) y en Málaga es una referencia en Derecho Tributario, siendo nombrado en varias ocasiones como Lawyer of The Year por el directorio Best Lawyers.

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Una firma consolidada en Málaga

Garrigues está presente en Málaga desde hace 40 años y se considera "partícipe del desarrollo de la ciudad y su área de influencia". Con más de 70 profesionales especializados en todas las áreas del derecho de los negocios, el despacho es un referente en la región por su capacidad de prestar servicios a nivel local del máximo nivel técnico, el profundo conocimiento del mercado, de los operadores jurídicos y del marco normativo regional y local, y su amplia experiencia en el asesoramiento a empresas y fondos internacionales activos en esta zona.