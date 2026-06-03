Interceptan en Alemania ocho toneladas de cocaína en un contenedor con destino a Málaga

Ocho toneladas de cocaína han sido interceptadas en Alemania en un contenedor marítimo que tenía como destino final España y que figuraba como una carga de cacao importada por una empresa frutícola de la provincia de Málaga. La operación, desarrollada de forma conjunta por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Aduana alemana, se ha saldado con dos detenidos en El Ejido, en Almería, que han ingresado en prisión provisional.

Un contenedor con cacao procedente de Sierra Leona

La investigación comenzó el pasado 9 de febrero en el puerto alemán de Jade-Weser, en Wilhelmshaven, cuando agentes de la Oficina Central de Aduanas de Oldenburg seleccionaron para inspección un contenedor procedente de Sierra Leona con destino al puerto de Barcelona.

La documentación aduanera indicaba que la mercancía estaba formada por 400 sacos de cacao en grano y que el destinatario era una empresa con domicilio en Málaga. Sin embargo, el control por rayos X permitió detectar anomalías en el interior del contenedor.

Al abrirlo, los agentes no encontraron la carga declarada, sino más de 400 paquetes envueltos en papel de aluminio negro. Cada uno contenía alrededor de 20 bloques de cocaína prensada, con un peso total aproximado de ocho toneladas.

Entrega vigilada hasta Barcelona

Tras el hallazgo, las autoridades alemanas y españolas pusieron en marcha una investigación conjunta para identificar a los responsables del envío. La Fiscalía Antidroga autorizó una entrega vigilada del contenedor, que llegó el 12 de marzo al puerto de Barcelona.

Desde ese momento, el cargamento quedó bajo vigilancia de funcionarios de la Agencia Tributaria para evitar que la droga pudiera ser sustraída del recinto portuario por alguna organización criminal.

Aunque la empresa importadora tenía su domicilio fiscal en Málaga, los investigadores desconocían aún cuál sería el destino final del contenedor, por lo que no descartaban que la mercancía fuera desviada a un almacén intermedio antes de su descarga definitiva.

El administrador fue localizado en un hotel de Almería

Las pesquisas, dirigidas por la Plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona, permitieron localizar al administrador de la empresa importadora en un hotel de Almería.

Este hombre ya había aparecido relacionado anteriormente con otro envío marítimo de similares características. Los seguimientos permitieron comprobar que se reunía con un segundo individuo y que ambos estaban gestionando los pagos logísticos necesarios para sacar el contenedor del puerto de Barcelona.

Una nave preparada en El Ejido

Según la investigación, los dos sospechosos habían acondicionado una nave industrial en El Ejido para recibir la mercancía. El contenedor salió finalmente del puerto de Barcelona el 14 de mayo y llegó al día siguiente a la instalación almeriense.

Fue entonces, cuando los dos investigados se disponían a descargar el contenedor junto al personal de la nave, cuando los agentes procedieron a su detención.

Ambos fueron puestos a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión provisional. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.