Israel señala a una ONG de Málaga en un informe sobre fondos a Hamás

La asociación malagueña Al Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe figura entre las cuatro organizaciones españolas señaladas por un informe del Ministerio israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, que acusa a estas entidades de canalizar fondos directa o indirectamente a Hamás y al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), ambas consideradas organizaciones terroristas por la Unión Europea.

Paz con Dignidad, Rumbo a Gaza y Human Appeal

El documento, difundido este miércoles, incluye junto a la entidad malagueña a Paz con Dignidad, Rumbo a Gaza —iniciativa integrada en la Flotilla Global Sumud— y la sucursal española de la ONG islámica británica Human Appeal. Sin embargo, el propio informe no ofrece ningún vínculo claro entre las ONG citadas y una eventual financiación destinada a la lucha armada en Palestina.

Foto de archivo de la llegada de integrantes malagueños de la flotilla que partieron hacia Palestina para llevar víveres a Gaza y fueron interceptados por los militares de Israel en aguas internacionales / Álex Zea

En el caso concreto de la asociación malagueña Al Quds, el Ministerio israelí sostiene su acusación en la relación con una de las entidades destinatarias de su recaudación: el Centro Palestino para los Derechos Humanos, conocido por sus siglas en inglés PCHR. Según el informe, el director de esa entidad fue condenado por un tribunal israelí por pertenecer a Hamás.

No se describe conexión directa con la financiación

La mención a Al Quds sitúa a una asociación malagueña dentro de un informe de alcance estatal e internacional que analiza la actividad de organizaciones españolas vinculadas a la solidaridad con Palestina. El documento israelí no detalla, en la información difundida, cantidades concretas atribuidas a la entidad malagueña ni describe una conexión directa con la financiación de acciones armadas.

Lazos con la "rama sanitaria de Hamás"

El informe sí desarrolla con más detalle las acusaciones contra otras organizaciones españolas. Sobre Paz con Dignidad, con sede en Madrid, identifica supuestos lazos con Al Auda, una ONG descrita en el documento como la “rama sanitaria de Hamás” y gestora de dos hospitales y una red de centros de salud en Gaza. Según el Ministerio israelí, Paz con Dignidad habría transferido 759.510 euros a esa entidad antes de agosto de 2025.

En cuanto a Rumbo a Gaza y su gestora financiera, Unadikum —en árabe, Os Apelo—, Israel vincula a sus fundadores, el exeuroparlamentario Manu Pineda y el activista Daniel Lobato, con Ismail Haniyeh, líder político de Hamás asesinado por Israel; con la cadena iraní en español HispanTV; y con la ONG islámica turca IHH, considerada terrorista por Israel por su presunta conexión con Union of Good.

El Ministerio israelí también apunta a Human Appeal España, filial de la organización homónima con sede en Mánchester. Según el informe, la entidad fue prohibida en Israel en 2008 por sus supuestos lazos financieros con Union of Good, a la que el Centro de Información sobre Inteligencia y Terrorismo israelí define como canalizadora de fondos caritativos a Hamás.

Israel vincula a varias ONGs con Hamás. / dpa

Tarjetas de crédito y transferencias bancarias

El documento destaca además que, a diferencia de otros países europeos donde predominan fórmulas de micromecenazgo, en el caso de las ONG españolas que destinan fondos a Palestina es habitual la recaudación mediante tarjeta de crédito, transferencias bancarias o aplicaciones de pago como Bizum o PayPal.

El informe enmarca estas acusaciones en el contexto abierto tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y sostiene que el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido España en una “base conveniente” para actividades de organizaciones propalestinas, tanto para recaudar fondos como para promover narrativas antiisraelíes.

La información conocida hasta ahora deja a la asociación malagueña Al Quds como una de las entidades incluidas en el documento israelí, pero no aporta datos que acrediten un vínculo directo con financiación destinada a la lucha armada. La acusación se basa, según el informe, en la relación con una entidad receptora de fondos en Palestina.