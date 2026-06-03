La Junta no pidió un informe previo a Costas, antes de autorizar el nuevo restaurante del paseo marítimo de Pedregalejo

Nuevo capítulo con respecto al polémico restaurante de tres plantas que sustituiría a una casa mata tradicional, en el número 41 del paseo marítimo de Pedregalejo, dentro de la servidumbre de protección, que es de 20 metros desde el límite interior de la ribera del mar.

En respuesta a un escrito de la plataforma Vecinos por Pedregalejo, el jefe de la Demarcación de Costas, Ángel González Castiñeira, ha comunicado a los vecinos y trasladado a la propia Junta de Andalucía, que la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente, al emitir el 27 de noviembre de 2025 la resolución que autorizaba el nuevo establecimiento, no solicitó a Costas el informe previo que establece el Reglamento de la Ley de Costas.

Proyecto de restaurante en el 41 del paseo marítimo El Pedregal, en Pedregalejo. / L.O.

En concreto, el reglamento, en su artículo 50.1, señala que el órgano competente de la comunidad autónoma debe pedir al Ministerio de Medio Ambiente, informe sobre la línea de deslinde, las servidumbres de tránsito y acceso al mar, y la incidencia de las construcciones y actividades sobre la integridad del dominio público, entre otros aspectos.

Los supuestos para obras y actividades en servidumbre de protección

Además, informa el jefe de la Demarcación de Costas, la Junta de Andalucía también omitió justificar si la resolución de autorización entraba dentro de algunos de los supuestos que establece la Ley de Costas en su artículo 25.2, que señala que solo se permitirán en la zona de servidumbre de protección las obras, instalaciones y actividades, que, según enumera el escrito de Costas:

Por su naturaleza no puedan ubicarse en otro lugar. Presten servicios convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre. Presten servicios necesarios del dominio público marítimo-terrestre. Consistan en instalaciones deportivas descubiertas.

"De otro modo, y con carácter general, la servidumbre de protección, una vez derribada la edificación, ha de dejarse expedita", concluye el jefe de Costas.

La casa mata donde se proyecta el restaurante da tanto al paseo marítimo de Pedregalejo como al arroyo de los Pilones. / A.V.

La Junta actuó "conforme a Costas", aseguró el 20 de mayo

Como informó La Opinión, el pasado 20 de mayo, tras una reunión del delegado de Medio Ambiente de la Junta, José Antonio Víquez, con la plataforma Vecinos Por Pedregalejo y la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, fuentes de la administración autonómica informaron de que la resolución sobre este proyecto era "conforme a Costas".

Un momento de la reuníon de José Antonio Víquez con la plataforma Vecinos por Pedregalejo y la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, con Marión Guaita y la presidenta vecinal Gema Delgado, respectivamente. / La Opinión

Este periódico contactó anoche con la administración autonómica y estaba a la espera de una reacción al escrito de Costas.

"Que se respete la ley en el barrio, porque esto es un despropósito"

Para Marión Guaitia, que ayer habló con este periódico en nombre de la plataforma Vecinos por Pedregalejo, la respuesta de la Demarcación de Costas da la razón a los vecinos y reclamó "que se respete la ley en el barrio, porque esto es un despropósito".

Para la responsable vecinal, el nuevo restaurante no entraría en ninguno de los supuestos que permite la Ley de Costas y recuerda que, para casos muy excepcionales, haría falta "la autorización del Consejo de Ministros". Por todo ello, considera que, si los propietarios de la actual casa mata la demolieran, "no podrán levantar otra, la parcela tendría que quedarse libre, como siempre hemos mantenido; porque solo se permiten reformas, sin aumento de volumen".

Marión Guaitia hizo hincapié en que, ahora mismo, la resolución de autorizacion del restaurante emitida por la Junta de Andalucía "no es acorde con la ley", y comunicó que los vecinos se pondrán en contacto con la Dirección General del Mar, "porque ya no confiamos, e igual siguen adelante".

Por otra parte, también indicó que los vecinos seguirán vigilantes, por las implicaciones que la construcción podría tener con el Dominio Público Hidráulico, ya que la parcela linda, por un lateral, con el arroyo de los Pilones.

Como informó La Opinión, los vecinos, además, han llevado el proyecto de restaurante al Defensor del Pueblo Andaluz y el Español. Este diario también habló en abril con los anteriores propietarios de la casa mata, que explicaron que recibieron la negativa de Costas y del Ayuntamiento para construir, por lo que informaron de que vendieron la casa mata por la mitad de lo estipulado inicialmente.