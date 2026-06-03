La Junta señala que Costas no recurrió la aprobación del restaurante de Pedregalejo

La Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha respondido al escrito del jefe de la Demarcación de Costas, Ángel González Castiñeira, adelantado este miércoles por La Opinión, en el que Costas aseguraba, en una respuesta a la plataforma Vecinos por Pedregalejo, que la Junta tenía que haberle pedido un informe previo, antes de haber resuelto autorizar el polémico restaurante de tres plantas en el paseo marítimo de Pedregalejo, 41.

En primer lugar, recuerdan que, el propio escrito de Costas, que también ha recibido la Junta, señala expresamente que el uso previsto no se encuentra entre los prohibidos por el artículo 25.1 de la ley de Costas.

Proyecto del restaurante proyectado en el paseo marítimo de Pedregalejo, 41. / L.O.

Con respecto al informe previo, la Delegación de Medio Ambiente recuerda que, "en el ejercicio de sus competencias", emitió sendas resoluciones en abril de 2024 y noviembre de 2025, notificadas a Costas, "y la Demarcación de Costas no interpuso ningún recurso ni recurrió estas resoluciones".

Además, señala la Junta, la solicitud de informe previo, estipulado por el Reglamento de la Ley de Costas "no afecta a los usos en zona de servidumbre de protección y el escrito de Costas no identifica afección alguna al dominio público marítimo-terrestre".

Para la Junta, el uso de la restauración no es "incompatible"

Por otra parte, la administración autonómica considera que no cabe deducir del escrito "que el uso de la restauración resulte incompatible con la zona de servidumbre de protección", y reitera que la propia Demarcación "reconoce expresamente que dicho uso no se encuentra entre los prohibidos por la Ley de Costas".

Vecinos de Pedregalejo, el pasado abril, delante de la casa mata que se demolerá para levantar un restaurante. / A.V.

Además, argumenta la Delegación de Medio Ambiente de Málaga, "la normativa de Costas responde al principio de preservar el dominio público marítimo-terrestre y evitar su ocupación, cuando los servicios pueden ubicarse fuera de este, razón por la cual los establecimientos de restauración vinculados al uso de las playas se implantan habitualmente en zonas urbanas de servidumbre de protección sin ocupar el dominio público marítimo-terrestre".