Málaga suma 39 donantes de órganos y 35 de tejidos en los cinco primeros meses del año

Detrás de cada trasplante hay una familia que dice sí en un momento difícil y da una oportunidad de vida para otra persona. Por ello, con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, la ciudad de Málaga ha querido, un año más, rendir homenaje a todas las personas donantes y sus familias, cuya generosidad permite salvar vidas y ofrecer nuevas oportunidades a cientos de pacientes cada año.

El acto se ha celebrado junto al Monumento al Donante, en la Plaza de la Solidaridad, donde se ha realizado la tradicional ofrenda floral. La cita, organizada por la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón de la Provincia de Málaga, ALCER Málaga, ha tenido este año como lema ‘Dale un LIKE a la VIDA. Dona órganos, regala futuros’.

Durante el encuentro, al que han asistido representantes de asociaciones de pacientes trasplantados, familiares de donantes, profesionales sanitarios y responsables institucionales, se ha puesto de manifiesto la importancia de la donación de órganos y tejidos como uno de los mayores ejemplos de compromiso social, así como el papel fundamental que desempeñan las familias en este proceso.

Qué supone ser donante de órganos

La jornada ha servido además para sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de seguir impulsando la cultura de la donación y de comunicar en vida la voluntad de donar. “Para quienes hemos recibido un trasplante, la donación supone mucho más que una intervención médica; representa la posibilidad de recuperar proyectos, autonomía y calidad de vida”, ha destacado la presidenta de ALCER Málaga, Josefa Gómez, que ha agradecido la generosidad de las personas donantes y de sus familias.

También ha querido reconocer el trabajo de los profesionales sanitarios y de los equipos de coordinación de trasplantes, cuya labor, ha subrayado, “permite que uno de los sistemas de trasplantes más reconocidos del mundo siga ofreciendo esperanza a miles de pacientes cada año”.

Málaga suma 39 donantes de órganos en cinco meses

Málaga ha contabilizado en los cinco primeros meses de 2026 un total de 39 donantes de órganos y 35 de tejidos. La cifra refleja el peso de la provincia dentro de la Coordinación Sectorial de Trasplantes de Málaga, Almería, Ceuta y Melilla, que suma ya 51 donantes de órganos en lo que va de año.

El coordinador sectorial de trasplantes de Málaga, Almería, Ceuta y Melilla, Miguel Lebrón, ha incidido en la relevancia de la donación de vivo, especialmente en el ámbito renal. “La donación renal de vivo es una alternativa segura y eficaz que permite ofrecer una mejor calidad de vida a los pacientes, reducir los tiempos de espera y obtener excelentes resultados clínicos a largo plazo”, ha explicado.

Acto de homenaje al donante. / L.O.

Asimismo, ha señalado que seguir promoviendo esta modalidad de donación contribuirá a reducir los tiempos de espera y a mejorar el acceso al trasplante de las personas con enfermedad renal avanzada.

El Hospital Regional supera ya los 100 trasplantes en 2026

Durante 2025, el Hospital Regional Universitario de Málaga, centro de referencia para el trasplante renal y hepático, realizó 206 trasplantes renales, de los cuales 11 procedieron de donante vivo, así como 67 trasplantes hepáticos. En lo que va de 2026, el centro ha llevado a cabo ya 78 trasplantes renales y 28 hepáticos.

Según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes, durante 2025 se realizaron en España 6.335 trasplantes de órganos gracias a las 2.547 personas donantes fallecidas y a las 408 que donaron un órgano en vida. De ellos, 3.998 fueron trasplantes renales. Unas cifras que, como destacan desde la Consejería de Sanidadad, consolidan a España como referente internacional en donación y trasplantes.

Cifras de donación en Andalucía

En Andalucía se han registrado un total de 202 donantes de órganos y 185 donantes tejidos durante los primeros cinco meses de este 2026. De las donaciones registradas, 105 han sido en asistolia o a corazón parado, una modalidad de donación que continúa su tendencia al alza y ya supone cerca del 52% del total.

La tasa andaluza anual de donación de 2026 se sitúa actualmente en 57,3 donantes de órganos por millón de habitantes (p.m.p), superando el objetivo de 50 donantes por millón marcado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) para España.

Respecto a la actividad de donación e implante de tejidos, en lo que va de año se ha registrado un total de 185 donaciones de tejidos, consolidando un modelo sanitario altamente coordinado y en constante evolución. El número total de donantes de tejidos pasó de 380 en 2021 a 722 en 2025, impulsado especialmente por el crecimiento de la donación exclusivamente de tejidos y de la donación en asistolia controlada.

La solidaridad de las familias que han dicho sí a la donación ha permitido la realización de un total de 472 trasplantes de órganos en los primeros cinco meses del año, de los que 287 han sido trasplantes renales, 111 trasplantes hepáticos, 43 de pulmón, 23 de corazón, y siete de páncreas y uno de intestino. Además, se ha realizado un total de 282 trasplantes de córneas.