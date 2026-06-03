Málaga renueva la flota de Limasam con 28 vehículos de limpieza y recogida de residuos

El Ayuntamiento de Málaga ha reforzado la renovación de la flota de Limasam con la incorporación de 28 nuevos vehículos de limpieza viaria y recogida de residuos, una inversión municipal que supera los 4,2 millones de euros y que busca mejorar la eficiencia del servicio en la ciudad.

La concejala de Servicios Operativos, Fiestas y Playas, Teresa Porras, presentó este martes estas nuevas dotaciones, que forman parte del plan municipal para modernizar los medios de la empresa de limpieza, reducir el impacto ambiental y mejorar la atención en zonas con mayor generación de residuos.

Los 28 vehículos presentados se incorporarán al servicio en los próximos días y forman parte de una estrategia de renovación a medio y largo plazo / L. O.

28 vehículos nuevos para la limpieza de Málaga

Del total de unidades, tres vehículos se destinarán a la recogida de residuos, con una inversión cercana al millón de euros, mientras que los otros 25 se incorporarán a tareas de limpieza viaria, con un presupuesto superior a los 3,3 millones de euros.

La nueva flota incluye camiones de carga trasera industrial, vehículos cisterna insonorizados, barredoras para calles y aceras, autobaldeadoras, tractores limpia playas, fregadoras eléctricas para mercados municipales y un lavacontenedores, entre otros equipos.

Según el Ayuntamiento, estos vehículos permitirán reforzar la recogida y la limpieza en zonas de alta generación de residuos, mejorar las frecuencias y reducir incidencias. El objetivo es que haya más tiempo efectivo de servicio en la vía pública y una respuesta más ágil en los puntos donde se concentra una mayor actividad.

Una flota más eficiente y menos contaminante

El Consistorio destaca que las nuevas unidades son más eficientes, menos contaminantes y con menor impacto acústico, en línea con los objetivos municipales de sostenibilidad y economía circular.

La renovación también incorpora mejoras para los trabajadores de Limasam, ya que los vehículos ofrecen mejores condiciones de seguridad, ergonomía y comodidad durante el desarrollo del servicio.

Limasam incorpora tres unidades de carga trasera industrial de 21 metros cúbicos, preparadas para compactar los residuos / L. O.

Más de 100 vehículos nuevos entre 2025 y 2026

Los 28 vehículos presentados se incorporarán al servicio en los próximos días y forman parte de una estrategia de renovación a medio y largo plazo. Esta inversión, financiada con partidas de 2025 y 2026, se suma a la incorporación realizada el pasado mes de febrero, cuando Limasam recibió otros 60 vehículos.

Además, el Ayuntamiento prevé sumar en 2026 otros 21 vehículos nuevos, entre ellos nuevas barredoras, fregadoras eléctricas, vehículos de caja abierta con pulpo y lavacontenedores.

En conjunto, la renovación de la flota de Limasam supondrá más de 100 nuevos vehículos entre 2025 y 2026 para reforzar el servicio de limpieza y recogida de residuos en Málaga.

Nuevos camiones para la recogida de residuos

En el apartado de recogida, Limasam incorpora tres unidades de carga trasera industrial de 21 metros cúbicos, preparadas para compactar los residuos con ratios aproximados de 7:1. Esta capacidad permite aprovechar mejor cada trayecto y optimizar el servicio.

Estos vehículos cuentan con carrocerías de una sola pieza y sistemas hidráulicos más eficientes, diseñados para reducir el riesgo de fugas y mejorar las condiciones de limpieza durante las rutas.

Limasa también se incorporan dos barredoras de arrastre, pensadas para grandes avenidas y dispositivos especiales en eventos multitudinarios, además de una barredora de aceras. / L. O.

Limpieza viaria, playas y mercados municipales

La mayor parte de la inversión se dirige a los 25 vehículos de limpieza. Entre ellos figuran ocho vehículos cisterna de distintas capacidades, insonorizados y equipados con baldeadoras, piñas y carrete.

También se incorporan dos barredoras de arrastre, pensadas para grandes avenidas y dispositivos especiales en eventos multitudinarios, además de una barredora de aceras.

La renovación incluye igualmente tres tractores limpia playas con remolque, equipados con sistemas de enganche para arrastrar dispositivos especiales y con mecanismos de recogida, cribado y vaciado de residuos en la arena.

A estas unidades se suman nueve fregadoras a batería para mercados municipales, una autobaldeadora de alta presión para trabajos de apoyo en zonas urbanas y un lavacontenedores de carga trasera para la limpieza y desinfección interior y exterior de contenedores.