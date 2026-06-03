Málaga registró más de 300 urgencias por calor en el verano de 2025: mayores, embarazadas y enfermos crónicos, entre los más vulnerables

El calor ha llegado con fuerza a Málaga. El mes de junio ha traído consigo el primer aviso amarillo del año por altas temperaturas, con termómetros que llegaron a rozar los 40 grados en algunos puntos. Un episodio que vuelve a poner el foco en los efectos que las altas temperaturas pueden tener sobre la salud, especialmente en los colectivos más vulnerables.

El año pasado, Málaga registró más de 300 urgencias relacionadas con el calor, según los datos recogidos por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Además, se notificó un caso de golpe de calor en la aplicación Red Alerta, sin ningún fallecimiento asociado a esta causa en la provincia.

Málaga superó las 300 urgencias por calor en 2025

En concreto, en Atención Primaria se atendieron 299 urgencias por patologías relacionadas con el calor, de las que 167 se diagnosticaron inicialmente como golpe de calor y 132 por otras patologías. En el ámbito hospitalario, se contabilizaron otras 13 urgencias atendidas por otras patologías relacionadas con golpes de calor.

El pasado 15 de mayo la Junta de Andalucía volvió a activar un año más el ‘Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud’, que permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre. Su objetivo es reducir el impacto del calor sobre la salud de la población, especialmente entre los colectivos más vulnerables. El dispositivo, que implica a varias consejerías, se basa en la anticipación, la prevención y la coordinación interinstitucional.

Qué es un golpe de calor y por qué puede ser una emergencia vital

Desde la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, recuerdan que el protocolo andaluz define el golpe de calor como una “consecuencia de un fracaso agudo de los mecanismos de termorregulación corporal ante una sobrecarga térmica, en la que el organismo es incapaz de disipar el calor acumulado”.

Ola de calor en Málaga / Álex Zea

Según recoge el documento, “esta situación lleva a un incremento sostenido de la temperatura corporal por encima de los 40 ºC, lo que puede desencadenar un fallo multiorgánico con riesgo vital”. En el conjunto de Andalucía, el año pasado se diagnosticaron 1.304 urgencias por efectos del calor, de las que 607 fueron por golpe de calor e insolación y 697 por otras patologías relacionadas con el calor.

Una parte del protocolo consiste en identificar a los grupos más vulnerables y articular mecanismos de seguimiento y atención para minimizar los efectos del calor extremo. Durante el pasado verano, el SAS incluyó en Málaga a 3.525 pacientes vulnerables para su seguimiento específico frente al calor. Además, se realizaron 366 actuaciones de enfermería, tanto telefónicas como domiciliarias, y se monitorizaron 289 pacientes considerados de alto riesgo.

Mayores, embarazadas y enfermos crónicos: los más vulnerables al calor

El plan identifica como población diana a las personas mayores de 65 años, enfermos crónicos, embarazadas, menores de cuatro años, lactantes y personas que toman determinados medicamentos que pueden influir en la adaptación del organismo al calor, como diuréticos, hipotensores, antidepresivos, neurolépticos, anticolinérgicos o tranquilizantes.

También se incluyen personas con trastornos de la memoria, con dificultades en la adaptación al calor y que consumen alcohol y drogas. A ellas se suman otros perfiles en los que los factores ambientales pueden aumentar su vulnerabilidad, como quienes viven solos, personas sin hogar, con condiciones económicas desfavorables o con exposición excesiva al calor por estancia en centros educativos, por razones laborales, de ocio o deportivas.

Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga / ALEX ZEA

El documento también establece distintos niveles de alerta por provincia en función del riesgo por altas temperaturas: ‘Nivel 0’ o ausencia de riesgo, representado con el color verde; ‘Nivel 1’ o de bajo riesgo (color amarillo); ‘Nivel 2’ o de riesgo medio (color naranja); y ‘Nivel 3’ o de alto riesgo (color rojo). En función de esa clasificación se activan distintas medidas preventivas y de seguimiento.

Costa del Sol y Guadalhorce, entre las zonas con más riesgo por calor

En la temporada 2025, según los datos facilitados por la Junta, la zona de Costa del Sol y Guadalhorce fue una de las que acumuló mayor riesgo en Andalucía. Registró 45 días con un nivel superior a cero y llegó a alcanzar siete jornadas en nivel 3. Solo la Campiña sevillana presentó cifras superiores, con 51 días con algún nivel de riesgo y nueve días en nivel rojo.

En total, el protocolo se mantuvo activo el año pasado durante 137 días y se notificaron 3.973 avisos de niveles de riesgo en el conjunto de la comunidad. Al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía se notificaron 26 golpes de calor con 10 casos de fallecimientos, siendo Córdoba, Sevilla y Almería las provincias que concentraron los casos.

Las recomendaciones básicas para evitar problemas de salud por calor

Entre las principales recomendaciones para afrontar el calor figuran evitar en la medida de lo posible la exposición directa al sol en las horas centrales del día, y, si hay que salir, hacerlo con la máxima protección. También se aconseja usar ropa ligera y de colores claros, llevar sombrero y gafas de sol, aplicar crema solar y mantener una hidratación adecuada.

Sanidad también subraya la importancia de tomar frutas y verduras, así como evitar la exposición directa al sol de bebés o menores de 6 meses. En el caso de las personas que trabajan al aire libre, se recomienda moderar la actividad física durante las franjas de temperaturas más elevadas y seguir las medidas preventivas establecidas en función del nivel de alerta.