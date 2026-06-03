Mariano Ruiz se estrena en la portavocía del PSOE en el Ayuntamiento: "Esta ciudad se parece cada vez menos a quien la sostiene"

El Partido Socialista malagueño ha mudado la piel. Dani Pérez, hasta ahora concejal y portavoz en el Ayuntamiento, dejó el pasado mes de mayo sus cargos municipales para afrontar a una nueva etapa como parlamentario andaluz. En su ausencia, la ejecutiva provincial ha elegido a Mariano Ruiz Araujo como sustituto. El socialista paleño tiene un año para hacerse fuerte en la oposición al PP de Francisco de la Torre, que si ya ha dicho que si se encuentra "en forma" volver a ser candidato en los comicios municipales de 2027. Ruiz Araujo tiene tiempo todavía para pelear la candidatura a la alcaldía, aunque los focos apuntan a un Josele Aguilar que ya ha dejado entrever que estaría dispuesto e ilusionado de asumir la responsabilidad.

La primera intervención de Ruiz Araujo ha marcado el tono con el que defenderá las siglas socialistas en el Consistorio. "Hoy asumo la portavocía del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, una tarea completamente desafiante, pero también un precioso reto", ha comenzado. Humildad, determinación y exigencia son los tres sustantivos con los que define el desempeño de la labor que desde hoy tiene encomendada. La defensa de los barrios de la ciudad y de la Málaga "que sostiene" a la otra Málaga "que se luce" serán su principal cometido. Son dos estilos de vida que conviven en la capital, pero que promete no venir a enfrentar, pero sí a concienciar de que "la una no duraría ni un solo día sin la otra".

Josele Aguilar se ha reunido esta mañana con la nueva dirección del PSOE municipal que lidera Mariano Ruiz junto a Carmen Martín, concejala y ahora también viceportavoza, y Pablo Orellana, concejal y secretario de grupo. Aguilar ha confesado que esta "mini legislatura" de un año va a ser "una carrera al sprint" y un periodo de oposición "muy intenso" en el que pretenden volver a ganarse la confianza de los malagueños con "un nuevo proyecto ilusionante" que ponga a la gente en el centro de las propuestas. "Queremos trasladarle a los ciudadanos, a los vecinos y vecinas de Málaga que aquí hay políticos socialistas que están pensando en que la ciudad tiene que ser esencialmente para ellos", ha expresado.

Ruiz Araujo ha asegurado que sería "mentira e injusto" decir que Málaga era mejor antes, pero se ha sumado a las palabras del secretario general de su partido en las que afirmaba que el gobierno de 30 años del Partido Popular en la provincia "está agotado". "Nuestro principal oponente no va a ser únicamente el alcalde Paco de la Torre, va a ser el modelo de ciudad que ha ido impulsando especialmente en los últimos años", ha reivindicado. Unas políticas que acusa de favorecer la especulación turística, la dilapidación de millones de euros en infografías y en estudios de relumbrón en detrimento de inversiones necesarias en los barrios.

Elecciones municipales

En respuesta a una pregunta de los medios sobre la posibilidad de que Mariano Ruiz sea uno de los socialistas que pueda postularse a candidato a la alcaldía de Málaga, el ya portavoz municipal ha recordado que llegado el momento, el PSOE hará primarias para elegir al cabeza de lista, pero que por ahora no hay nada apalabrado ni decidido. Aunque sí tienen una convicción: "Málaga tiene el derecho a crecer, a mirar al futuro con ambición, a soñar en grande, pero lo importante es saber para quién va a hacer ese cambio y a quién la está dejando a un lado".