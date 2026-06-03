Turismo
MSC refuerza el papel de Málaga como puerto base por quinto año consecutivo con 13 salidas y programa también 20 escalas
El crucero MSC Opera inició su temporada de verano en mayo en el Puerto de Málaga, que será puerto de embarque hasta noviembre - La visita al Centro Histórico de Málaga y la Catedral se consolida como la "opción estrella"
La compañía naviera MSC Cruceros ha anuniado este miércoles que refuerza su presencia en Málaga por quinto año consecutivo. El crucero MSC Opera, con capacidad para 2.679 pasajeros, contará con salidas desde la capital malagueña desde el 6 de mayo hasta el 3 de octubre de 2026. En este periodo de tiempo, Málaga será puerto de embarque en 13 ocasiones, ha explicado la empresa.
Este itinerario por el Mediterráneo Occidental tendrá una duración de 11 días y 10 noches, con escalas en Alicante, Cádiz y Mahón, además de otros destinos del Mediterráneo como Olbia, Génova, Marsella y Lisboa, ha detallado MSC Cruceros, que califica a Málaga como "uno de los puertos clave" para la compañía. El Puerto de Málaga recibirá 20 escalas, entre las que MSC Opera realizará 16 esta temporada.
"Este dato refuerza a Málaga no solo como ciudad de escala sino como puerto de embarque, lo que facilita que un número creciente de viajeros puedan iniciar su experiencia de crucero desde la ciudad, abriendo un enorme abanico de posibilidades a los viajeros de todo el mundo para conocer no solo Málaga sino también Andalucía. Además, para los cruceristas españoles, supone una gran ventaja en términos de conectividad y accesibilidad", ha explicado.
Itinerario del MSC Opera desde Málaga
El itinerario que ofrece MSC Opera en el puerto malagueño ofrecerá la oportunidad de embarcarse en un recorrido que incluirá visitas a Olbia, Génova, Marsella, Cádiz, Lisboa, Menorca, y Alicante, además de Málaga y días completos de navegación.
MSC Cruceros afirma que entre las excursiones más populares durante 2025, los pasajeros han mostrado una "clara preferencia" por propuestas que combinan historia, cultura y paisajes únicos. Estas elecciones, añade, reflejan la manera en que los cruceristas "diversifican sus experiencias" en la provincia.
"Desde la capital hasta la tranquilidad y el carácter pintoresco de las localidades vecinas, contribuyendo a un modelo de turismo más equilibrado, sostenible y respetuoso con el entorno",expone.
La visita al Centro de Málaga, opción estrella
"La visita al centro histórico de Málaga y su catedral se consolida como la opción estrella, al ofrecer una inmersión en la riqueza patrimonial de la ciudad y permitir a los viajeros recorrer sus calles, museos y plazas llenas de vida. Mijas, con su encanto de pueblo blanco andaluz, sus callejuelas empedradas y sus miradores abiertos al Mediterráneo, se posiciona como la segunda excursión más demandada, aportando la serenidad y autenticidad de la Andalucía más tradicional. Por su parte, Marbella Pueblo completa el podio gracias a su atmósfera mediterránea, donde el arte, la gastronomía y la hospitalidad local se entrelazan en un entorno único", ha informado.
Con sede en Ginebra (Suiza), la compañía privada MSC Cruceros es la tercera compañía de cruceros más grande del mundo y una de las líderes del mercado en Europa, con una fuerte y creciente presencia en Norteamérica. Su flota está compuesta de 23 barcos que navegan por los cinco continentes, con más de 300 destinos en más de 100 países.
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