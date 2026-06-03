Atarazanas
Nueva campaña en el Mercado de Atarazanas: instalan cartelería en varios puntos para garantizar fluidez de visitantes
La cartelería, con mensajes en español e inglés, cumple con el objetivo de difundir una serie de normas básicas de comportamiento tales como mantener libres los pasillos y salidas, no tocar los productos expuestos o respetar a los vendedores y compradores, entre otros
El Mercado de Atarazanas contará con la instalación de cartelería informativa en distintos puntos para garantizar la fluidez de visitantes y armonizar la actividad comercial.
Esta medida se adopta a petición expresa de los titulares de los puestos del mercado, quienes han manifestado al Área de Comercio la necesidad de tomar medidas para facilitar la circulación y evitar posibles congestiones de tránsito peatonal por los pasillos del recinto, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.
Ordenar flujos peatonales
Así, el Ayuntamiento de Málaga instalará esta cartelería con el fin de ordenar los flujos peatonales dentro del recinto histórico. Los paneles incluirán mensajes directos y claros, tanto en español como en inglés, orientados a clientes, visitantes y operadores turísticos.
Al respecto, han detallado que en ellos se recuerda que el Mercado de Atarazanas es un entorno de trabajo y se debe circular sin bloquear pasillos y salidas, además de la necesidad de respetar la actividad de los puestos, evitando interferir en la labor de los tenderos.
Así, la cartelería cumple con el objetivo de difundir una serie de normas básicas de comportamiento en las que se recuerda la necesidad de, entre otros, mantener libres los pasillos y salidas, no tocar los productos expuestos, respetar a los vendedores y compradores, evitar la realización de fotografías o vídeos sin permiso, y no interrumpir la actividad de venta. De igual modo, se agradece a los visitantes y clientes la colaboración para mantener estas recomendaciones básicas.
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