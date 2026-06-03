Dos nuevos fichajes se incorporarán a la Ejecutiva Provincial del PSOE malagueño

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE no solo eligió el pasado lunes a Mariano Ruiz Araujo como nuevo portavoz del partido en el Ayuntamiento de Málaga, sino que aprovechó para hacer cambios estructurales y nuevos fichajes con los que suplir algunas de las bajas que los socialistas han tenido en este órgano interno de poder desde la llegada de Josele Aguilar a la secretaría general del partido.

El PSOE malagueño ha vivido en los meses de abril y mayo varios momentos de tensión interna en que han trascendido a la esfera pública por la dimisión de nombres propios como el de Soraya García Mesa, exalcaldesa de Benaoján; o el de Miguel Ángel Herrera Gutiérrez, alcalde de Genalguacil, que salieron de este órgano por su disconformidad con las listas de candidatos al Parlamento andaluz. Tras las elecciones autonómicas, Antonio Vargas, profesor, arquitecto y uno de los grandes fichajes que hicieron los socialistas para la secretaría de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda renunció a su cargo por motivos personales y profesionales.

Son tres las vacantes que el PSOE provincial debe cubrir tras los últimos cambios producidos en su estructura orgánica. De momento, la Comisión Ejecutiva ha puesto sobre la mesa dos nombres para ocupar parte de esos puestos: María Gracia Aguilar, militante de la Agrupación Socialista de Alameda, y Joaquín Gosálvez Castillo, vinculado a la agrupación de Benalmádena. Ambos perfiles han sido propuestos para asumir responsabilidades dentro del organigrama provincial y reforzar áreas consideradas estratégicas para la formación.

Según la propuesta trasladada por la dirección socialista, Gracia Aguilar asumiría las competencias que hasta ahora desempeñaba Vargas, pasando a estar al frente de la Secretaría de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda. Por su parte, Joaquín Gosálvez Castillo sería el encargado de dirigir la Secretaría de Cultura, Deporte y Ocio, una responsabilidad que hasta hace apenas un par de meses recaía en Miguel Ángel Herrera. La Secretaría de Emprendimiento e Innovación Social que ostentaba Soraya García Mesa queda en manos de Francisco Medina Pendón, que ya formaba parte de la Ejecutiva.

Estos nombramientos aún deberán superar el trámite formal establecido por los estatutos del partido. Será el Comité Provincial, convocado para el próximo 10 de junio, el órgano encargado de ratificar o rechazar las propuestas elevadas por la Ejecutiva. La reunión servirá, además, para completar la reorganización interna derivada de las vacantes existentes y definir la composición definitiva de la dirección provincial socialista para los próximos meses.