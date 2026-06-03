La playa a una hora de Málaga que 'The Times' define como la "más infravalorada" de toda España: "Se puede disfrutar durante todo el año y pocos la conocen"

A apenas una hora de Málaga, se encuentra un hermoso enclave andaluz desconocido para gran parte de los turistas y que el prestigioso diario británico 'The Times' ha calificado como "la costa más infravalorada" de todo el país: la Costa Tropical, situada en la provincia vecina de Granada.

Con el título de "La infravalorada costa española que se puede disfrutar durante todo el año y que pocos británicos conocen", la periodista de 'The Times' Sue Bryant ha querido mostrar las bondades de este territorio a través de un reportaje en el que destaca sus "bares con los pies en la arena, castillos en lo alto de los acantilados y playas escondidas".

La Costa Tropical, la costa infravalorada que enamora a 'The Times'

"Mi corazón siempre da un vuelco cuando pasamos el cartel que anuncia que estamos en la provincia de Granada, a unos 40 minutos en coche al este de Málaga", ha señalado la periodista.

De igual modo, ha indicado: "De repente, las montañas se vuelven más escarpadas, precipitándose directamente al mar, con promontorios que serpentean alrededor de playas cientos de metros más abajo, algunas accesibles solo por caminos de tierra".

Salobreña, en la Costa Tropical de Granada y a una hora de Málaga / Ayuntamiento de Salobreña

Tal y como ha relatado, su pasión por este territorio le ha hecho realizar desde hace más de una década constantes viajes allí hasta el punto de adquirir una casa y pasar sus vacaciones y celebrar eventos importantes en el lugar, como su propia boda.

Un destino a una hora de Málaga y lejos de la masificación

"Los poco atractivos bloques de apartamentos de Torrox, en el extremo oriental de la Costa del Sol, quedan atrás. En su lugar, las laderas aterrazadas están salpicadas de casas de campo blancas. No hay ni rastro de un desayuno inglés completo ni de un brunch con barra libre", ha continuado explicando la periodista.

Esta hermosa costa andaluza está conformada por unos 80 kilómetros de litoral andaluz que se extienden desde el este de Nerja hasta La Rábita, entre las estribaciones de Sierra Nevada y el Mediterráneo. "Si bien es corta, tiene mucho que ofrecer", ha añadido.

Castillos, torres vigía y un microclima único cerca de Málaga

Así, entre sus tesoros ha destacado sus "antiguas torres de vigilancia de piedra custodian cada promontorio" y sus castillos "inexpugnables" con siglos de antigüedad, que se alzan imponentes desde las escarpadas cimas de Almuñécar y Salobreña.

"Tiene un microclima único que propicia el cultivo de mangos, chirimoyas, higos y granadas. Incluso existe una plantación de café, la única en la Europa continental", ha añadido al respecto.

La Herradura, el rincón favorito de la Costa Tropical

Tal y como ha relatado la redactora, su destino favorito de la Costa Tropical es La Herradura, un pueblo costero situado "en esta franja de tierra donde un kilómetro y medio de playa de guijarros", flanqueado por dos promontorios boscosos y escarpados: Punta de la Mona y el Cerro Gordo, de 213 metros de altura.

"Me asombra que tan pocos británicos conozcan esta región. Está a solo una hora en coche de Málaga, pero cuando hablo con entusiasmo de ella, normalmente me encuentro con miradas de desconcierto", ha señalado.

Por qué esta costa granadina sigue siendo desconocida

Sobre las causas del mayor desconocimiento de esta zona con respecto a las costas vecinas, la redactora ha explicado que en La Herradura no hay hoteles de gran altura como sí sucede en Almuñécar, sino que la mayoría de los visitantes alquilan villas y apartamentos.

"La comunidad aquí es principalmente española, con algunos europeos del norte y un ambiente bohemio y alegre. Nuestros vecinos son españoles, holandeses e irlandeses", ha afirmado.

Una comunidad bohemia entre casas encaladas

Además, ha continuado narrando: "Hay hippies viviendo en las colinas, artistas y arquitectos restaurando las casas encaladas que bordean las vertiginosas calles del casco antiguo y, en las villas multimillonarias de Punta de La Mona, gente adinerada de Madrid y Granada".

La periodista también ha querido mostrar el mejor momento para acudir a esta costa durante el año, por lo que ha recomendado visitar este entorno durante los meses de abril, mayo, junio, septiembre y octubre, ya que julio y agosto son "demasiado calurosos y hay demasiada gente".

Cuándo visitar la Costa Tropical de Granada

A pesar de ser un destino que enamorará a cualquier ciudadano que lo visite, la redactora ha asegurado que este paraje encantará a "familias, amantes de la naturaleza y a cualquiera que busque una auténtica experiencia española".

Y para los meses más fríos, la experta ha afirmado que pueden disfrutar de un paisaje único con los almendros teñidos "de rosa con sus flores", además de visitar las cumbres de Sierra Nevada, los distintos picos y recorridos senderistas de la zona.

Chiringuitos, deporte y vida al aire libre a una hora de Málaga

Entre las bondades de la Costa Tropical, la redactora también ha destacado los chiringuitos, en los que "te metes los pies en la arena" y no se encuentra apenas vida nocturna ni tiendas de diseño.

"Lo que encontrarás es una vida sana al aire libre", ha recalcado la periodista de 'The Times', que ha aconsejado realizar actividades acuáticas en este litoral, como kayak, buceo o paddle surf.

Salobreña, en la Costa Tropical de Granada y a una hora de Málaga / Diputación de Granada

Salobreña, Almuñécar y los tesoros históricos de la costa

"Por supuesto, Málaga y Granada cuentan con las principales atracciones en cuanto a monumentos históricos, pero me encanta descubrir los fragmentos del pasado a lo largo de la costa", ha señalado la periodista, que ha abogado por descubrir los entorno patrimoniales más destacados de la Costa Tropical.

Salobreña, en la Costa Tropical de Granada y a una hora de Málaga / Ayuntamiento de Salobreña

Y sobre su riqueza costera, la periodista ha asegurado que una de las playas imprescindibles en cualquier visita es la de Cantarriján, que permanece "oculta desde la carretera que serpentea a lo largo de los acantilados", a cientos de metros de altura.

Salobreña, en la Costa Tropical de Granada y a una hora de Málaga / Ayuntamiento de Salobreña

Y ha añadido: "En cierto modo, es una metáfora de la Costa Tropical: apenas te das cuenta de que está ahí pero, una vez que la descubres, te preguntas por qué tardaste tanto".