Alquilar apartamento en la playa para agosto en Málaga y la Costa del Sol sale entre 1.100 y 3.800 euros a la semana: estos son los precios por municipios

El alquiler de un apartamento en primera línea de playa este verano será un 6,5% más caro que el año pasado, con precios medios de 1.353 euros a la semana frente a los 1.270 de 2025, según los datos publicados este miércoles por el Grupo Tecnitasa en su 'Informe de Costa de 2026'. En las ubicaciones más exclusivas, con mayor demanda turística y una oferta más limitada, los precios del alquiler veraniego siguen alcanzando niveles elevados. El importe más alto del informe vuelve a localizarse en Puerto Banús, en el municipio malagueño de Marbella, donde un piso de 110 metros cuadrados alcanza los 3.800 euros semanales en el mes de agosto.

Este incremento supone que los españoles tendrán que destinar de media 83 euros más a la semana para alquilar una vivienda en costa durante el mes de agosto. "La subida confirma que el mercado vacacional continúa al alza, aunque lo hace en un escenario de mayor moderación en el crecimiento medio nacional respecto al ejercicio anterior", ha explicado este miércoles la consultora.

El informe señala, sin embargo a Málaga, entre las zonas que muestran una "escasa variación" respecto al año anterior, algo que Tecnitasa considera "especialmente relevante", ya que en 2025 la provincia malagueña figuraba dentro del tramo de mayores incrementos, por encima del 12%. En esta ocasión, y según ha comprobado este periódico comparando los informes de 2025 y 2026, las tasas de subida se mueven entre el 2,7% y el 8%.

"Algunas provincias que el año pasado se situaban en los tramos más altos moderan ahora su evolución, mientras que otros mercados, especialmente en el arco mediterráneo, ganan protagonismo y pasan a concentrar los mayores incrementos. Esto refleja un mercado dinámico, en el que la presión sobre los precios no desaparece, sino que se redistribuye entre distintas zonas de costa”, ha explicado el presidente del Grupo Tecnitasa, José María Basañez.

¿Qué precios tienen los apartamentos a pie de playa en Málaga por municipios?

Los precios más caros del litoral malagueño son los de Marbella, con los citados 3.800 euros de media a la semana por un apartamento tipo de 110 metros cuadrados en Puerto Banús y de 2.370 euros en los del casco urbano, el puerto deportivo y la zona de Fontanilla (que tienen unos 80 metros de superficie). Además, destacan los 2.240 euros de playa Alicate, El Rosario o Marbesa, apartamentos de 78 metros de superficie media.

Panorámica área de Puerto Banús y sierra Blanca, en Marbella. / L. O.

Otros enclaves de la provincia de Málaga citados en el estudio son Estepona, donde los pisos del casco urbano, puerto y alrededores, con una media de 80 metros cuadrados de superficie, cotizan a 1.550 euros a la semana (frente a los 1.485 del año anterior).

En Fuengirola se piden 1.300 euros por apartamentos de 67 metros en el casco urbano, la zona de Castillo de Sohail, el puerto o Los Boliches. La diferencia respecto al año anterior es de 108 euros, aunque en el estudio se eleva algo la superficie media de los pisos en alquiler en esa localidad.

Por su parte, Torremolinos presenta una media de 1.300 euros el metro cuadrado (100 euros más que en 2025) por sus apartamentos de la Carihuela (el promedio es de 50 metros cuadrados de superficie) y en Málaga capital la cifra se mueve en los 1.800 euros también (100 euros más que en 2025) por apartamentos con 70 metros de superficie media situados a lo largo de su paseo marítimo. En Rincón de la Victoria, el alquiler de un piso medio de 85 metros en el paseo marítimo saldría a 1.100 euros.

Una imagen aérea de Málaga. / Álex Zea

Nerja y Torrox también aparecen en el informe. Los precios de alquiler por una semana en sus respectivos paseos marítimos son, en Nerja, de 1.500 euros (por un apartamento de 70 metros) y en Torrox de 1.300 (65 metros).

"Una subida más contenida en el alquiler vacacional"

"El mercado del alquiler vacacional en costa sigue mostrando una fuerte sensibilidad a la ubicación, la superficie, la tipología del inmueble y la cercanía real a la playa. Los datos de este año reflejan que la presión sobre los precios continúa, pero también apuntan a una cierta normalización del ritmo de crecimiento. No estamos viendo, con carácter general, los repuntes de mayor intensidad registrados en ejercicios anteriores, sino una subida más contenida en el promedio nacional", afirma el director técnico de Grupo Tecnitasa, Fernando García Marcos.

La diferencia entre los alquileres más altos y las rentas más económicas continúa siendo muy significativa. Junto a Marbella, también destacan algunas zonas de Baleares como Portocolom, en Santanyí, donde una vivienda aislada de 250 metros cuadrados alcanza los 3.600 euros semanales, o en el Puerto Ibiza, donde un piso de 100 metros cuadrados se sitúa en 3.450 euros a la semana. Las mayores subidas se concentran en Granada, Castellón, Cádiz, Alicante, Valencia, Murcia y Tarragona, con incrementos superiores al 8%.

En el extremo opuesto, el precio más bajo se encuentra este año en Playa Murallón, en Tapia de Casariego (Asturias), donde un apartamento de 55 metros cuadrados puede alquilarse por 560 euros a la semana.