El pueblo de Málaga que celebra esta semana su Corpus Christi con conciertos, casetas y Djs: programación, horarios y ubicación

Cuatro días de música, gastronomía, tradición y atracciones. Así celebrará la localidad malagueña de Casabermeja su tradicional fiesta del Corpus Christi, que contará con una amplia programación que arrancará este jueves y se extenderá hasta el domingo.

Una cita que tiene gran importancia en la localidad tanto por su vertiente religiosa como meramente festiva y de ocio al acoger misas y procesiones, conciertos, sesiones de Dj, bailes y una cuidada decoración para engalanar este rincón malagueño.

El Corpus Christi de Casabermeja vuelve con cuatro días de fiesta

De ese modo, durante estos cuatro días de fiesta, Casabermeja se transformará en un estallido de color al decorar sus calles con alfombras de flores y colchas que atraviesan la zona de balcón en balcón, así como macetas de colores en las aceras y fachadas de las casas.

"Las calles se transforman por completo: mantones en los balcones, altares espectaculares, el aroma a flores y junco cubriendo el suelo y la Calle Real vestida de gala para la procesión", han recalcado desde el Ayuntamiento de Casabermeja.

Calles engalanadas con flores, mantones y altares

Y en este ambiente único, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una gran experiencia gastronómica con los bares de la calle Real, convertidos en el principal enclave para disfrutar de la fiesta durante el día y degustar los mejores aperitivos.

Y durante la noche, la festividad se traslada a la Plaza Fuente de Abajo y sus alrededores, donde se llevarán a cabo distintos conciertos y actividades, además de instalarse las atracciones para los niños y demás puestos.

Gastronomía, música y ambiente de feria en este pueblo de Málaga

"Vuelve una de las tradiciones más bonitas, especiales y coloridas de nuestro pueblo. Cuatro días para disfrutar de la música, el ambiente de feria y el orgullo de nuestras raíces", ha señalado el Ayuntamiento.

La programación del Corpus Christi comenzará este jueves a las 19.00 horas con la misa y la "procesión de impedidos" por las calles del pueblo.

Tras esto, se llevará a cabo a las 23.00 horas la apertura de la Caseta Municipal con la actuación de la Orquesta Kalima, mientras que la apertura de la Caseta de la Juventud se producirá a las 00.00 horas.

Programación del jueves en el Corpus de Casabermeja

A las 00.30 horas, se producirá la actuación de Jose Rey, tras lo que será el momento de la sesión del DJ Coga.

Las actividades continuarán el viernes a las 22.00 horas con el grupo de baile flamenco 'Lucía Podadera' en la Plaza de la Feria, así como del grupo de baile flamenco 'Lucía Romero'.

Bailes flamencos y conciertos durante el viernes

La programación continuará a las 23.00 horas con la apertura de la Caseta Municipal con el Grupo Alborea, mientras que la Caseta de la Juventud abrirá a las 00.00 horas.

A las 00.30 horas se celebrará la actuación del Tributo Mecamela, tras lo que llegará el momento del Tributo Alejados 'El último de la fila' y la sesión de DJ Koke Gálvez.

Tributos musicales y sesiones de DJ en Casabermeja

Durante la jornada del sábado se producirá a las 23.00 horas la apertura de la Caseta Municipal con la actuación del Grupo Alborea, y a las 00.00 horas la apertura de la Caseta de la Juventud. Tras esto, se llevará a cabo la actuación de Sarayma a las 00.30 horas y el DJ Alex Moon.

Sábado de feria con Sarayma y Alex Moon

La última jornada del Corpus, la del domingo, comenzará a las 7.00 horas con el engalanamiento de las calles y el premio a la mejor calle.

A esto le seguirá a las 18.00 horas la eucaristía acompañada por la capilla musical Lumen Laudis y la Banda Municipal de Casabermeja, tras lo que se celebrará su recorrido procesional.

Será a las 23.00 horas cuando abrirá la Caseta Municipal con la Orquesta Kalima, así como con la actuación de Ipop (Versión Pop), que supondrá el cierre de esta emblemática festividad que llenará de cultura, fe y ocio este entorno malagueño.