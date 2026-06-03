La tecnológica malagueña Hrider crea un máster de People Analytics e IA ante la creciente demanda de perfiles analíticos en recursos humanos

La startup malagueña Hrider, especializada en el segmento de recursos humanos y con sede en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), ha abierto una nueva línea de negocio centrada en la formación especializada y práctica para profesionales que desean profundizar en esta disciplina. La empresa ha lanzado la primera edición de su Máster en People Analytics Estratégico y Talent Intelligence que busca responder a una necesidad creciente del mercado: la escasez de profesionales capaces de combinar gestión del talento, análisis de datos e inteligencia artificial.

"La transformación digital de los departamentos de Recursos Humanos está acelerando la demanda de profesionales capaces de interpretar datos, anticipar tendencias de talento y apoyar la toma de decisiones estratégicas mediante inteligencia artificial", ha comentado este miécoles Hrider. El programa online comenzará el próximo 21 de septiembre.

Según la compañía, el perfil profesional que demandan las organizaciones está evolucionando hacia una combinación cada vez más estrecha entre competencias de gestión de personas y capacidades analíticas.

Para liderar el proyecto académico, Hrider ha incorporado director académico del máster a Jorge Reina, psicólogo especializado en organizaciones y gestión del talento, con una amplia trayectoria docente y experiencia en instituciones internacionales de referencia como Les Roches Marbella.

Hrider detecta una "brecha" entre oferta y demanda

"Estamos observando una creciente brecha entre las capacidades analíticas que demandan las organizaciones y la formación que reciben muchos profesionales de Recursos Humanos. Este programa nace precisamente para ayudar a cerrar esa distancia", ha explicado Reina.

El máster, que comenzará este próximo mes de septiembre, contará con 490 horas lectivas y abordará disciplinas como People Analytics, inteligencia artificial aplicada a Recursos Humanos, evaluación del desempeño, analítica predictiva, medición de clima y cultura organizacional, gestión estratégica del talento y toma de decisiones basada en datos.

El CEO de HRider, Daniel del Rio, y Rocio Valenzuela, y la responsable de producto, Rocío Valenzuela. / L. O.

El programa está dirigido tanto a recién titulados en Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Psicología o disciplinas afines como a profesionales en activo que buscan especializarse en la aplicación de la analítica avanzada a la gestión de personas.

La formación combinará sesiones teóricas, casos prácticos, participación de profesionales en activo y acceso durante doce meses a tecnología especializada utilizada actualmente por organizaciones de distintos sectores.

Una respuesta a la evolución de los Recursos Humanos

El lanzamiento del programa se produce en un momento en el que las organizaciones demandan cada vez más capacidades analíticas aplicadas a la gestión de personas. Hirder recuerda que, según un informe internacional sobre tendencias en Recursos Humanos, el 78% de los profesionales del sector considera que la inteligencia artificial y las métricas de personas serán claves para el futuro de la función, mientras que People Analytics y análisis de datos representan actualmente una de las principales brechas de competencias existentes en RRHH.

"La utilización de People Analytics y modelos predictivos para comprender el desempeño, el compromiso, el potencial y los riesgos organizativos está transformando la forma en que las empresas gestionan a sus equipos", señala.

Perfiles capaces de interpretar información compleja

En este contexto, las organizaciones demandan perfiles capaces de interpretar información compleja, identificar patrones de comportamiento y convertir los datos en decisiones que contribuyan a mejorar la productividad, la experiencia del empleado y los resultados del negocio.

"El área de personas está viviendo una transformación similar a la que experimentaron hace años otras áreas corporativas impulsadas por la analítica de datos. Cada vez más decisiones relacionadas con el talento requieren evidencias, métricas y capacidad de interpretación. Esa evolución exige nuevas competencias profesionales", señala la responsable de Producto de Hrider, Rocío Valenzuela.