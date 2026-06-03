La cadena Vips abre su restaurante en el parque Málaga Nostrum con capacidad para 130 comensales y terraza interior

La marca de restauración VIPS, perteneciente al grupo Alsea, ha anunciado la apertura de su nuevo establecimiento, ubicado en el centro Outlet Málaga Factory del parque comercial Málaga Nostrum, que sigue sumando aperturas en su proceso de ampliación comercial. El local, que ha abierto sus puertas este miércoles 3 de junio, tiene una superficie de 265 metros cuadrados y una capacidad para 60 comensales y una oferta para cualquier momento del día con una variedad de platos que incluye, entre otros, sándwiches, hamburguesas, desayunos y meriendas. Además, dispone de una terraza interior con capacidad para 71 comensales con vistas a la actividad del centro comercial. La disposición del interior y la terraza suponen así una capacidad total para 131 comensales.

"La elección de Málaga con esta nueva apertura responde al crecimiento sostenido de la marca, donde Vips busca convertirse en un punto de encuentro para los malagueños con una propuesta de calidad. Un entorno moderno y accesible en el que disfrutar de sus clásicos más famosos a la vez que de nuevas recetas como sus sándwiches Gourmet", ha señalado la cadena, que ya cuenta con 13 establecimientos en Andalucía, de los que siete están en la provincia de Málaga.

Horario de apertura del nuevo VIPS en Málaga Nostrum

El restaurante cuenta con un horario amplio de apertura, de 10.00 de la mañana a 23.00 horas de domingo a jueves, y con horario extendido hasta las 23:30 horas viernes y sábados.

Este nuevo lanzamiento incluye sándwiches gourmet de cuatro referencias. Por un lado, se incorporan dos nuevas versiones de ls clásicos de la marca: el VIPS Club Gourmet; y el CachoPower de pollo. Por otro lado, se presentan dos propuestas: el Tartar de atún con mango y el Steak tartar de buey.

"Una vez más, Vips se ha consolidado como el lugar de referencia y auténtico punto de encuentro. En sus más de 50 años de trayectoria la marca ha sabido innovar sin perder su esencia, renovando sus espacios, pero manteniendo siempre su característico diseño familiar, y reinventando sus platos, con sus cocinas abiertas", comenta la cadena.

La marca de restauración VIPS, perteneciente al grupo Alsea, ha abierto un restaurante en el Factory del parque comercial Málaga Nostrum. / L. O.

VIPS inaugura su nuevo restaurante con una “Apertura con Causa” junto a Cruz Roja

La cadena Vips recuerda que uno de sus los principales objetivos de la marca es "contribuir a garantizar el acceso a una alimentación adecuada, especialmente entre las personas en situación de vulnerabilidad". Por ello, la marca destinará la recaudación obtenida durante el día de inauguración a apoyar el proyecto ‘Atención Urgente a las Necesidades Básicas: Autonomía y Salud en la Cesta Básica’ de Cruz Roja, centrado en facilitar el acceso a alimentación a personas en situación de vulnerabilidad.

"La emergencia alimentaria continúa siendo una de las principales consecuencias de la pobreza en España, una situación que se ha visto empeorada por la subida del coste de vida y el aumento de los precios de los productos básicos. Ante este contexto, Cruz Roja impulsa iniciativas orientadas a dar respuesta de forma rápida y eficaz a situaciones de emergencia social, garantizando el acceso a recursos esenciales", señala Vips.

La marca de restauración VIPS, perteneciente al grupo Alsea, ha abierto un restaurante en el Factory del parque comercial Málaga Nostrum. / L. O.

Con esta nueva 'Apertura con Causa', Vips explica que se amplía el alcance de su compromiso junto a Cruz Roja apoyando diferentes proyectos sociales vinculados al bienestar y las necesidades básicas de personas en situación de vulnerabilidad.

Aperturas en el parque comercial Málaga Nostrum

La llegada de VIPS al parque comercial y de ocio Málaga Nostrum, gestionado por la consultora Savills, se emmarca en el proceso de aperturas iniciados en los últimos meses, que supondrán según sus estimaciones una creación de unos 340 nuevos puestos de trabajo tras una inversión global de más de 62 millones de euros que ha estado destinada a la modernización y mejora de sus servicios. El centro afronta "hitos estratégicos" que incluyen la próxima apertura de una nueva zona comercial y de ocio de 9.000 metros cuadrados —igualmente propiedad de Bogaris — donde se implantará MK2 Cines Premium, que abrirá al público el próximo 5 de junio y que contará con 11 salas de cine equipadas con tecnología de última generación y casi mil butacas reclinables extra confort.

Destaca también en este emplazamiento un futuro supermercado de la cadena Mercadona, un espacio de ocio familiar Sould Park —que incluirá un Sport-Bar— y un restaurante 100 Montaditos. Según han precisado fuentes del centro a este periódico, el Sould y el 100 Montaditos (que al igual que los cines se ubican en la planta alta del complejo) abrirán algo más adelante, ya que estos negocios están todavía en fase de adecuación de los locales.

En cuanto al futuro supermercado Mercadona, que se ubicará en la planta baja no hay aún fecha de apertura prevista, según estas fuentes, ya que el espacio está todavía "vacío y en bruto", a la espera todavía de que en los próximos meses se inicien los trabajos en el local.

En 2027 llegará el supermercado norteamericano Costco Wholesale. Este complejo de 14.500 metros cuadrados y tres plantas de altura abirá en marzo de 2027, según se anunció hace unos días.