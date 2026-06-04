Religión
Más de 1.000 jóvenes malagueños viajan a Madrid para la visita de León XIV
El obispo de Málaga afirma que este viaje «va a ser un regalo para España y para nuestra Diócesis» y anima a escucharle «con el corazón abierto»
Todo está ya preparado para la primera visita a España del papa León XIV, un acontecimiento histórico que no sólo se está viviendo con gran expectación en los lugares que recorrerá el pontífice, sino en todo el país, incluida Málaga.
La provincia contará con una amplia representación en Madrid, con más de 1.000 jóvenes que viajarán desde Málaga para participar este fin de semana en distintos actos organizados en Madrid con motivo de la visita del papa León XIV a España, que se desarrollará entre el 6 y el 12 de junio tanto a la capital como a Barcelona y Canarias.
Varios autobuses con destino Madrid
Así lo ha asegurado el delegado diocesano de Infancia y Juventud, José Miguel Porras, quien ha explicado que, por un lado, son casi 400 jóvenes los que viajarán a través de esta delegación de la diócesis en varios autobuses que saldrán de distintas localidades de la provincia con destino a Madrid.
Pero, también ha apuntado en declaraciones a Europa Press, que «en total, jóvenes de la Diócesis de Málaga tenemos calculado que son unos 1.100» los que participarán este fin de semana, al haber otros viajes organizados por entidades o colectivos religiosos de Málaga o de forma individual.
Porras ha señalado que está previsto que participen tanto en el festival como en la Vigilia de Oración posterior, actos estos previstos para la tarde del sábado en la plaza de Lima, y también en la Santa Misa y procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles el domingo.
El delegado diocesano ha destacado que los jóvenes «van con mucha ilusión por compartir la fe con jóvenes de otros lugares, por participar en un evento de estas características y porque el papa viene a visitar nuestro país», lo que no ocurría desde 2011 con Benedicto XVI.
José Antonio Satué, obispo de Málaga
Por su parte, el obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha querido animar «a todas las personas a que podamos seguir y acoger las palabras del papa con un corazón abierto, porque seguro que tiene mucho en lo que animarnos y algunas cosas que podemos corregir para mejorar tanto en la Iglesia como en nuestra sociedad».
A través de una nota de audio, el obispo ha señalado que el pontificado de León XIV «puede resumirse en tres palabras: Inteligencia artificial, su primera encíclica; paz, su llamada ha sido constante en estos meses; y unidad dentro de la Iglesia».
Satué se ha mostrado convencido de que la visita del papa «va a ser un regalo para la Iglesia española, también para nuestra Diócesis malagueña y para España» y ha animado a todos, especialmente a los católicos, a acogerle y también sus discursos «con espíritu abierto».
La visita del Papa: "Un acontecimiento de gracia"
Según ha señalado, «en la medida en que estemos de verdad abiertos a lo que él nos pueda proponer, puede ser un acontecimiento de gracia» y ha indicado que «todos tendemos a veces a subrayar lo que dice el Papa, pero solamente aquello que coincide con lo que nosotros pensamos y a criticar u olvidar aquellas cosas que nos pueden parecer más críticas».
Por eso, Satué ha animado «a todo el mundo, especialmente a los católicos, pero también a toda la gente de buena voluntad, a acoger al papa y a acoger sus discursos con ese espíritu abierto que nos puede ayudar a crecer en la fe a los creyentes y también como nación, como país».
En este sentido, ha incidido en animar «a todas las personas a que podamos seguir y acoger las palabras del papa con un corazón abierto, porque seguro que tiene mucho en lo que animarnos y algunas cosas que podemos corregir para mejorar tanto en la Iglesia como en nuestra sociedad».
En Canarias con el Papa
El obispo estará, junto con un grupo de sacerdotes jóvenes de la Diócesis de Málaga con menos de diez años de ministerio, en una parte del viaje apostólico de León XIV a España, acompañándolo en su visita a Canarias. Este encuentro será un acercamiento a la realidad migratoria que vive «tan de primera mano nuestra Diócesis de Málaga y Melilla».
De esta forma, el papa León «ha querido recoger el testigo del papa Francisco viniendo a Canarias y Tenerife para expresar su gran preocupación por la situación de dolor que se vive en el sur de Europa», ha explicado el sacerdote Salvador Gil, responsable del Decenio.
Serán 17 sacerdotes los que vivan estos días de convivencia en los que «compartir las inquietudes y los retos de su tarea», además de participar en los actos que se organicen con motivo de la visita del papa, a los que también se unirá el obispo de Málaga. Del 10 al 12 de junio, participarán en la Misa que se celebrará en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y en algunos otros actos que aún se están organizando.
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