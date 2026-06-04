Infraestructuras
Adif licita dos proyectos de mejora del tren Bobadilla-Algeciras por tres millones
Un contrato tiene como objetivo el proyecto de construcción de protecciones acústicas en el tramo Ronda-San Pablo de Buceite y el otro es de renovación de vía en el tramo Bobadilla-Ronda
efe
El organismo Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha licitado la redacción de dos proyectos de mejora de la línea de tren entre Bobadilla y Algeciras (Cádiz) con unos presupuestos que suman 3.109.872 euros.
El primero de los contratos, de 1.270.057 euros, tiene como objetivo el proyecto de construcción de protecciones acústicas en el tramo Ronda-San Pablo de Buceite y su plazo de ejecución es de 18 meses para la redacción y 12 meses posteriores de apoyo durante la ejecución.
El ámbito de estudio y actuación abarca un tramo de 59,6 kilómetros de la línea, donde se realizará el análisis, evaluación y dimensionamiento acústico de las protecciones necesarias, así como la redacción del proyecto.
El segundo contrato, de 1.839.815 euros, es de renovación de vía, actuaciones puntuales en infraestructura y adaptación de gálibo de pasos superiores del tramo Bobadilla-Ronda, entre los puntos kilométricos 0 y 20 de la referida línea, y tiene el mismo plazo de ejecución que el otro.
El proyecto definirá las actuaciones de renovación que sea necesario ejecutar en este tramo en ámbitos diversos como la vía, las estructuras, las infraestructuras, el drenaje, los pasos a nivel y la adaptación del gálibo.
Adif licitó recientemente el contrato para realizar actuaciones de mejora y renovación en vía e infraestructura, así como la adaptación o sustitución de pasos superiores, en el tramo contiguo, entre los puntos kilométricos 20 y 26/500.
Este organismo avanza en el plan de renovación integral de la línea Bobadilla-Algeciras que, además de la renovación de la vía, incluye su electrificación y la ampliación de apartaderos y hasta la fecha ha movilizado una inversión de más de 514 millones de euros.
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