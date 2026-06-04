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Málaga TechPark conecta a empresas y docentes de FP para adaptar la formación al sector tecnológico

El CAPIFP celebra el primer encuentro andaluz de innovación de Electricidad y Electrónica, una jornada para acercar la Formación Profesional a las necesidades reales de la industria

Una imagen aérea del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), en Málaga

Una imagen aérea del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), en Málaga / L.O.

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Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

Málaga

Málaga TechPark acoge este jueves 4 de junio una cita pensada para estrechar la relación entre la Formación Profesional, la empresa y la industria tecnológica. El Centro Andaluz del Profesorado para la Innovación en Formación Profesional, el CAPIFP, celebra en su sede el I Encuentro de Innovación entre Empresas y Docentes de FP de la familia profesional de Electricidad y Electrónica, una jornada que reunirá a profesorado de toda Andalucía y a representantes del tejido empresarial.

El encuentro, organizado bajo el lema ‘Cerrando el circuito’, nace con vocación autonómica y con un objetivo claro: conocer qué perfiles demanda el sector, qué competencias necesita reforzar el alumnado en prácticas y cómo debe actualizarse el profesorado ante los cambios tecnológicos que ya están transformando las aulas, los talleres y las empresas.

Una jornada para conectar FP, empleo e industria en Málaga

El CAPIFP, de reciente creación y ubicado en el parque tecnológico malagueño, aspira a convertirse en un espacio de referencia para la innovación aplicada a la Formación Profesional. Su sede en Málaga TechPark, uno de los principales polos empresariales y tecnológicos de Andalucía, refuerza el vínculo entre la formación, el empleo y la industria.

La jornada se desarrollará de 9.00 a 18.00 horas en la sede del centro, situada en la calle Pierre Laffitte, 6 y 8, en Campanillas. El programa incluye ponencias, mesas redondas, presentación de proyectos innovadores y espacios de networking entre docentes y empresas.

La cita está dirigida especialmente al profesorado de FP de la familia profesional de Electricidad y Electrónica, pero también busca generar un punto de encuentro con compañías vinculadas al sector eléctrico, electrónico, tecnológico e industrial.

Qué perfiles buscan las empresas del sector eléctrico y electrónico

Uno de los principales retos que abordará el encuentro es la necesidad de ajustar la formación a las demandas reales del mercado laboral. Las empresas participantes expondrán qué perfiles profesionales necesitan, qué carencias detectan en el alumnado que llega a las prácticas y qué nuevas competencias deben incorporarse a los ciclos formativos.

El programa reserva un papel destacado a las mesas sectoriales. En el ámbito eléctrico, se tratarán cuestiones relacionadas con instalaciones, fotovoltaica, control industrial y máquinas eléctricas. En el sector electrónico, los contenidos estarán vinculados a seguridad, redes, domótica, mantenimiento electrónico y producción.

Esta conexión directa entre empresas y docentes pretende facilitar que los centros educativos puedan adaptar mejor sus metodologías, equipamientos y contenidos a las transformaciones que vive el sector.

Encuentro entre docentes de FP y empresas celebrado en Málaga TechPark

Encuentro entre docentes de FP y empresas celebrado en Málaga TechPark / L. O.

Innovación en FP desde Andalucía y otras comunidades

El encuentro también abrirá una ventana a experiencias desarrolladas fuera de Andalucía. En este bloque participará profesorado del CIFP Don Bosco de Errenteria, en el País Vasco, y del IES Javier García Téllez de Cáceres, en Extremadura.

Además, la jornada incluirá un espacio específico para proyectos andaluces de innovación, iniciativas de alumnado emprendedor y propuestas vinculadas al polo de innovación en semiconductores, un ámbito estratégico para la industria tecnológica.

Con estos contenidos, el CAPIFP busca que el encuentro no sea solo una jornada puntual, sino también un espacio para compartir modelos, detectar oportunidades y trasladar al aula experiencias que ya funcionan en otros territorios.

Stands, networking y nuevas herramientas para las aulas de FP

Las empresas colaboradoras contarán con expositores y stands concebidos como un punto de contacto directo con el profesorado. La idea es que los docentes puedan conocer equipamiento, soluciones tecnológicas y herramientas aplicables a las aulas y talleres de FP.

Este apartado práctico refuerza uno de los ejes del encuentro: acercar al profesorado a las tecnologías que ya están utilizando las empresas y que pueden incorporarse a los procesos de aprendizaje.

Noticias relacionadas y más

La jornada concluirá con la presentación de una red de innovación del profesorado de Electricidad y Electrónica, con la que el CAPIFP quiere dar continuidad al trabajo iniciado en esta primera edición y mantener activa la colaboración entre centros, docentes y empresas.

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