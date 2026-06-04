Emasa destina 510.000 euros a apoyar el pago del agua de familias vulnerables en Málaga

Emasa ha puesto en marcha una nueva edición de su Fondo Social, un programa de apoyo dirigido a hogares con dificultades económicas que necesitan ayuda para hacer frente a los costes relacionados con el suministro de agua y el saneamiento. La convocatoria de 2026 cuenta con una dotación de 510.000 euros, una cifra similar a la destinada el pasado año.

La iniciativa, impulsada por Emasa y vigente desde 2012, tiene como objetivo evitar que las situaciones de vulnerabilidad económica comprometan el acceso a un servicio básico. Según los datos de la empresa municipal, durante 2025 se concedieron 2.321 ayudas, por un importe total superior a los 508.000 euros, mientras que en 2024 se beneficiaron 1.759 familias.

Tres líneas de apoyo

Las ayudas previstas en esta convocatoria se articulan a través de tres modalidades diferentes, todas ellas de carácter puntual y limitadas a una solicitud por año y convocatoria.

Por un lado, se incluyen subvenciones destinadas a liquidar facturas vencidas e impagadas relacionadas con los servicios de abastecimiento, desalación, saneamiento o depuración. En estos casos, la ayuda podrá alcanzar un máximo de 1.000 euros por expediente. La segunda línea está orientada a cubrir deudas derivadas de nuevas contrataciones o trámites vinculados al alta de servicios, con el mismo límite económico de hasta 1.000 euros.

Por último, el Fondo Social contempla ayudas para garantizar la continuidad del suministro, asumiendo el coste de hasta tres facturas bimestrales futuras una vez aprobada la solicitud. La cuantía dependerá del número de personas que figuren en el contrato y del consumo realizado.

Consumo responsable como criterio

La convocatoria mantiene uno de los requisitos incorporados en ejercicios anteriores: las ayudas solo podrán aplicarse a recibos cuyo consumo no exceda en más de un 30% la media estimada para una vivienda con el mismo número de residentes.

Además, entre los gastos subvencionables se incluyen tanto las contrataciones de suministro como determinados derechos asociados a los servicios de saneamiento.

Requisitos para acceder a las ayudas

Para optar al Fondo Social será necesario cumplir una serie de condiciones. Entre ellas, ser mayor de edad, estar empadronado en Málaga, ser titular de un contrato doméstico de agua o saneamiento correspondiente a la vivienda habitual y acreditar una situación de vulnerabilidad social y económica mediante informe de los Servicios Sociales Comunitarios.

Asimismo, deberá haber transcurrido al menos un año desde la concesión de una ayuda anterior y no podrán existir deudas pendientes con Emasa distintas de aquellas para las que se solicita la subvención, salvo que exista un acuerdo para su regularización.

Presentación de solicitudes

Las personas interesadas podrán tramitar su solicitud tanto de forma telemática, a través del registro electrónico habilitado por Emasa, como presencialmente en las oficinas de la empresa municipal y en las Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía (OMAC).

Desde la creación del Fondo Social, Emasa asegura que todas las solicitudes que han cumplido los requisitos establecidos han podido ser atendidas, independientemente de la dotación presupuestaria inicial prevista para cada ejercicio.