El empresario malagueño Jaime Abrisqueta desarrolla con su empresa de defensa Armmo una fábrica de drones en Extremadura

La compañía española Armmo, fundada por el empresario malagueño Jaime Abrisqueta, natural de Marbella, está desarrollando sistemas autónomos y soluciones avanzadas de detección, protección e interceptación para los nuevos desafíos de seguridad y defensa con una fábrica situada en Zafra (Extremadura) cuya construcción está ya avanzada y que abrirá en los próximos meses. Armmo desarrolla plataformas no tripuladas aéreas, navales y terrestres, integrando producción industrial, software, electrónica, sensores y adaptación operativa dentro de un mismo ecosistema tecnológico.

"Europa se encuentra ante una oportunidad histórica para recuperar capacidad industrial y tecnológica propia. La defensa del futuro no dependerá solo de tener más presupuesto, sino de ser capaces de desarrollar, producir e integrar tecnología a la velocidad que exigen las nuevas amenazas", afirma el CEO de ARMMO Defense Technologies, Jaime Abrisqueta.

Abrisquete, empresario especializado en defensa, cooperación industrial y desarrollo tecnológico, acumula más de una década de experiencia internacional vinculada a programas de defensa, sistemas autónomos y proyectos de integración industrial en distintos mercados europeos y aliados.

Actualmente participa como experto español en el grupo EDSTAR de la Agencia Europea de Defensa (EDA), con sede en Bruselas, dedicado al desarrollo de estándares, interoperabilidad y tecnologías estratégicas para los futuros sistemas europeos de defensa.

Su compañía está desarrollando en Zafra un polo industrial orientado a sistemas autónomos y tecnologías avanzadas de defensa, con capacidades de producción, integración electrónica, materiales compuestos, ensamblaje, pruebas, I+D y formación especializada. Para impulsar este proyecto, Armmo está incorporando talento altamente especializado procedente de distintos países y de algunas de las compañías y programas más relevantes del sector. El objetivo, explica su CEO, es construir desde Extremadura "un ecosistema industrial y tecnológico capaz de competir al más alto nivel europeo".

“La evolución del entorno operativo actual ha demostrado que una tecnología puede quedar obsoleta en cuestión de meses. La velocidad de adaptación se ha convertido en un factor estratégico. Armmo nace precisamente para responder a ese cambio de paradigma", apunta Abrisqueta.

Armmo quiere construir una plataforma industrial europea de drones

La compañia, agregra, no quiere ser solo una compañía de drones. "Queremos construir una plataforma industrial europea capaz de integrar sistemas autónomos aéreos, navales y terrestres, sensores, interceptación y producción flexible dentro de una misma arquitectura", apunta.

Según Abrisquete, el proyecto llega en un "momento clave" para Europa, marcado por las "amenazas actuales y los conflictos que estamos viviendo", el incremento sostenido de la inversión en defensa, la aceleración de la transformación tecnológica de los ejércitos y la necesidad de" reforzar la autonomía estratégica y la capacidad de disuasión del continente".

Un dron desarrollado por la compañía Armmo, fundada y liderada por el empresario marbellí Jaime Abrisqueta. / L. O.

El pasado mes de abril, Armmo participó en la Campaña de Experimentación Táctica 2026 del Ejército de Tierra, celebrada en Viator (Almería), una demostración visitada por el rey Felipe VI, en la que se presentaron capacidades vinculadas a drones, vehículos terrestres no tripulados, sistemas contra UAS y nuevas amenazas electrónicas.

España debe jugar un papel relevante en la nueva defensa europa

“España tiene talento, ingeniería y capacidad industrial para jugar un papel mucho más relevante en la nueva defensa europea. Nuestra ambición es que Armmo sea una de las compañías que lidere ese movimiento desde España", señala el CEO.

Asimismo, la compañía participará en el ejercicio internacional NATO Task Force X (TASK 5), que se celebrará en Eslovaquia bajo el marco de la OTAN, contribuyendo a la validación y experimentación de tecnologías autónomas y sistemas no tripulados en escenarios operativos multinacionales.

Como parte de su estrategia de proyección internacional, Armmo estará presente en Eurosatory 2026, la principal feria europea de defensa y seguridad terrestre, que se celebrará en París. La compañía presentará allí parte de sus capacidades navales y autónomas, incluyendo la plataforma naval CAT-A, y reforzará su posicionamiento ante instituciones, socios industriales y representantes del ecosistema europeo y aliado de defensa.