Agresión
Una enfermera es agredida por una paciente en Málaga mientras la atendía en la UVI móvil
La paciente fingió estar en un estado de bajo nivel de conciencia para, una vez dentro de la ambulancia, agredir física y verbalmente a la sanitaria, quien se encontraba sola en el interior del vehículo
Una enfermera del 061 de Málaga ha sido agredida mientras atendía a una paciente en el interior de la ambulancia. La sanitaria, según han indicado el Sindicato de Enfermería Satse, se encontraba sola dentro del vehículo, ya que el resto del equipo estaba en el exterior, atendiendo a otro paciente.
La paciente fingió estar incosciente
Según han explicado el equipo estaba atendiendo un aviso sobre una persona inconsciente. Al llegar al lugar se encontraron en una plaza en la que había varias personas incluyendo menores, lo que hizo que tuvieran que separarse los miembros del equipo.
Mientras los compañeros estaban atendiendo a otra persona en el exterior, la paciente fue introducida en la ambulancia con un bajo nivel de conciencia. Al parecer, "era fingido y al encontrarse en la camilla comenzó a mostrarse de forma violenta, insultando, zarandeando y tirando del pelo de la enfermera".
Concentración el 9 de junio
Según Satse, la paciente fue separada por las personas que se encontraban alrededor y por los compañeros del 061. Finalmente tuvo que personarse la Policía Nacional, que inició diligencias y finalizando el incidente en un juicio rápido. Los trabajadores se concentrarán el próximo 9 de junio como medida de protesta en la base del Centro de Salud de Huelin.
Por otro lado, han recordado que la agresión a un sanitario está tipificada como un delito de atentado contra la autoridad. Los agresores pueden ser condenados entre uno y cuatro años de prisión, a lo que se le añadiría un delito de lesiones en el caso de que se produjeran las mismas.
Por último, Satse ha criticado "la inseguridad que sufren las enfermeras en el desarrollo normal de su trabajo y mostramos nuestra total condena a las agresiones a los sanitarios e instamos a la administración a que de una vez por todas tome medidas reales y eficaces para prevenir las agresiones a los profesionales sanitarios".
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