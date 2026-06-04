La experiencia gastronómica de estrella Michelin que consigue unir Málaga y Cantabria a través de los mejores sabores, maridajes y 'sobadoras'

A pesar de los cerca de 950 kilómetros que los separa, Málaga y Cantabria han estado este miércoles más unidos que nunca gracias a una experiencia gastronómica de estrella Michelin en la que los azules del Cantábrico y el Mediterráneo se han fusionado a través de los mejores productos y bocados con el evento Las Cinco Cantabrias On Tour.

Una iniciativa que recorrerá durante este año cinco ciudades españolas con el objetivo de mostrar la diversidad, identidad y creatividad de la cocina cántabra.

Tras la visita realizada en Sevilla el pasado mes de mayo, este miércoles ha sido el momento de Málaga, que ha acogido esta cita en la terraza del emblemático cinco estrellas Gran Hotel Miramar para mostrar las bondades de la cocina y cultura cántabra con el marco inconfundible de la costa malagueña.

Cantabria en Málaga: del mar Cantábrico a través del mar Mediterráneo / Mateo & Co

Cantabria y Málaga se unen en el Gran Hotel Miramar

De ese modo, durante esta jornada titulada 'Cantabria en Málaga: del mar Cantábrico a través del mar Mediterráneo', decenas de creadores de contenido, periodistas y expertos en gastronomía han podido degustar los mejores productos de la cocina cántabra en formato líquido y sólido.

Para ello, han contado con cuatro cócteles creados por Óscar Solana, de Coctelería La Solía, y cinco pases elaborados por Rafael Prieto y su restaurante El Serbal, con una estrella Michelin y un Sol de la Guía Repsol.

Acompañados por música en directo y uno de los atardeceres más hermosos del territorio, los participantes han podido descubrir los sabores más destacados de Cantabria, como sus anchoas, gildas, bonito, vaca tudanca, centollo del Cantábrico o tarta de queso líquida inspirada en la tarta de queso cántabra.

Una experiencia gastronómica entre dos mares

"Esta noche, el Mediterráneo mira al Cantábrico a través de una experiencia que une producto, cocina, coctelería, tradición y creatividad. Hemos querido que Málaga sea la segunda parada de Las Cinco Cantabrias On Tour no solo por la conectividad aérea que nos une, sino también por los profundos lazos históricos, comerciales y culturales que comparten ambas ciudades", ha señalado sobre este evento Inés Mier, directora de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (CANTUR), patrocinadora del evento.

Por su lado, Rafael Prieto ha asegurado: "Hemos querido traer a Málaga algunos de los productos que mejor representan la identidad gastronómica de Cantabria. Anchoas, bonito, centollo o vaca tudanca forman parte de nuestra cultura y de nuestra manera de entender la cocina".

Y ha añadido: "Este menú nace precisamente de la idea de conectar el mar Cantábrico y el Mediterráneo a través del producto, mostrando quiénes somos y cómo cocinamos desde el territorio".

Anchoas, bonito y vaca tudanca en Málaga

Así, la experiencia gastronómica ha comenzado con un cóctel aperitivo creado por Óscar Solana, la Gilda líquida, que ha servido de inicio para la propuesta gastronómica diseñada por Rafael Prieto y compuesta por cinco elaboraciones saladas inspiradas en algunos de los productos más representativos de Cantabria y acompañadas en todo momento por el mejor maridaje.

Cantabria en Málaga: del mar Cantábrico a través del mar Mediterráneo / Mateo & Co

De ese modo, Prieto, propietario, director y sumiller de El Serbal, ha diseñado un menú con cinco elaboraciones creadas especialmente para la ocasión.

El primer pase ha estado protagonizado por uno de los grandes productos gastronómicos de Cantabria, la anchoa, servida junto a sobao tostado, holandesa cítrica y pesto de ajo de oso, combinando producto del mar y sabores vinculados al paisaje cántabro.

El menú Michelin de El Serbal para Las Cinco Cantabrias

Tras esto, ha llegado el momento de un tartar de vaca tudanca, una de las razas autóctonas más representativas de Cantabria, acompañado de brioche de mantequilla cántabra, miel y botarga.

Le ha seguido el bonito del norte, uno de los pescados esenciales en la cultura gastronómica cántabra, que ha llegado en forma de lomo marinado en escabeche ligero y piperrada.

El queso también ha tenido protagonismo dentro del menú con una elaboración de queso Divirín sobre apionabo confitado y garrapiñados, poniendo en valor la tradición quesera de Cantabria y el trabajo artesanal de pequeños productores locales.

Queso, centollo y tarta de queso líquida

Para finalizar, se ha escogido como protagonista el centollo, otro de los grandes productos del Cantábrico, acompañado de puntilla de huevo y emulsión de su coral.

Cantabria en Málaga: del mar Cantábrico a través del mar Mediterráneo / Mateo & Co

Y para terminar con los pases salados y pasar al postre, el menú ha concluido con una tarta de queso líquida, un cóctel de Óscar Solana que reinterpreta la tarta de queso cántabra tradicional.

Cócteles inspirados en el Cantábrico y el Mediterráneo

Tras la degustación, los asistentes han disfrutado de la barra Cantabria Blue Party, donde el maestro coctelero Óscar Solana, junto a su hijo, Nacho Solana, ha presentado los otros dos cócteles de la velada, inspirados en el azul de los mares protagonistas del encuentro.

Cantabria en Málaga: del mar Cantábrico a través del mar Mediterráneo / Mateo & Co

Todo ello ha estado acompañado de música en directo y de la presencia de las mujeres sobadoras de Codesa, empresa familiar especializada en conservas de anchoas desde 1976.

Las sobadoras de anchoas, tradición cántabra en directo

Las sobadoras son las encargadas de uno de los oficios más tradicionales de Cantabria, centrado en limpiar, desespinar y filetear las anchoas, un trabajo artesanal que requiere precisión, experiencia y conocimiento del producto.

Cantabria en Málaga: del mar Cantábrico a través del mar Mediterráneo / Mateo & Co

Los asistentes pudieron conocer de cerca esta labor que sigue siendo una parte fundamental de la tradición conservera de Cantabria gracias a la presencia de una de estas sobadoras en el entorno.

Próximas paradas de Las Cinco Cantabrias On Tour

Una jornada repleta de música, gastronomía, cócteles y la postal más privilegiada de Málaga que ha demostrado que los territorios pueden unirse a través de los sabores y las emociones que estos evocan a pesar de los kilómetros que los separe.

Cantabria en Málaga: del mar Cantábrico a través del mar Mediterráneo / Mateo & Co

Tras su visita a Sevilla y a Málaga, Las Cinco Cantabrias On Tour continuará su recorrido por la geografía nacional, con sus próximas paradas en Barcelona, Valencia y Madrid, elegidas tanto por su relevancia gastronómica como por su conectividad con Cantabria.