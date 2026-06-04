La Fundación Unicaja renueva a José Manuel Domínguez como presidente hasta 2030: "Se ha sido clave en la estabilización de la gobernanza del banco"

El Patronato de la Fundación Unicaja ha renovado este jueves por unanimidad a José Manuel Domínguez como presidente de esta institución para los próximos cuatro años, un cargo que ostenta desde el 14 de junio de 2022. Su reelección se ha realizado a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, según ha comunicado la propia Fundación, que es la principal accionista de la entidad financiera Unicaja.

"En este periodo se ha promovido una profunda revisión de la gobernanza de la Fundación. En 2023 se puso en marcha un plan de revisión del gobierno corporativo para identificar áreas de mejora y adoptar las mejores prácticas esta materia. Entre sus principales medidas estaban una evaluación anual de los órganos de gobierno, la creación de nuevas comisiones de apoyo al Patronato, y el fomento de la transparencia informativa externa e interna", señala la Fundación.

La institución destaca su rol "esencial" en el proceso de "estabilización de la gobernanza en Unicaja Banco", del que es el principal accionista, con un papel "clave" en "la defensa de Unicaja Banco como institución independiente con sede en Andalucía".

En este periodo también se impulsó el Plan Estratégico 2023-2025, el primero de esta institución y con el que se busca la "consolidación como referente de la obra social privada de Andalucía".

"Una hoja de ruta que se centraba en aquellas necesidades que más preocupaban a la ciudadanía, adaptando la labor a los nuevos tiempos sin olvidar las raíces de la Fundación. Recientemente el Patronato también ha aprobado un nuevo Plan Estratégico para el trienio 2026-2028, con el objetivo de seguir ampliando el impacto en toda Andalucía", ha recorcado la Fundación.

En estos cuatro años, la Fundación Unicaja afirma que ha experimentado "notables avances" en su gestión, entre ellos "un significativo incremento de los ingresos y gastos; también del número de actividades realizadas y personas beneficiarias; la creación de un fondo de contingencia para garantizar el desarrollo de la actividad principal; la potenciación de alianzas para grandes proyectos; un plan de apertura de nuevas sedes en Andalucía; la renovación de la imagen corporativa, y el impulso al primer convenio colectivo para los trabajadores".

El presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, y el director general, Sergio Corral, hace unos días en la presentación de la memoria social. / Alex Zea

Además, la institución ha geneado en este peroido una "importante cartera" de inversiones financieras. Destaca especialmente la constitución de las sociedades 100% participadas Fundatia (holding de inversiones) y Liveupp (promoción de vivienda social), la entrada en el capital social de la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), y el incremento de las inversiones en startups a través de la sociedad 100% participada Fundalogy.

Otros hitos de este periodo son el impulso a la Fundación Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC), de la que la Fundación Unicaja es patrona fundacional, y al Instituto Econospérides, su nuevo servicio de estudios económicos. "En el plano deportivo se ha promovido un impulso a la actividad del Unicaja Baloncesto, club del que la Fundación es propietaria y que en los últimos años ha cosechado grandes logros", añade.

La Fundación Unicaja dice que en estos cuatro años ha alcanzado una "reputación sólida" sustentada en "numerosos reconocimientos y distinciones públicas."

Incorporación de nuevos patronos

En los últimos meses el Patronato también ha dado luz verde a la incorporación de los nuevos patronos Carlos Chicano, Daniel Carrasco y Rafael Carmona.

Tras estas incorporaciones y la ratificación del presidente, el Patronato seguirá integrado por 15 miembros: dos pertenecientes al grupo de entidades fundadoras de Unicaja; uno al grupo de entidades públicas o privadas representativas de intereses colectivos (Junta de Andalucía); siete al grupo de personas con conocimientos y experiencia específicos en materia financiera, y cinco al grupo de personas independientes de reconocido prestigio profesional.

Nueva división de Estrategia, Comunicación y Relaciones Institucionales

También se ha aprobado una modificación de la estructura organizativa básica de la Fundación a través de la creación de la División de Estrategia, Comunicación y Relaciones Institucionales. Esta nueva dirección se deriva del significativo incremento de actividad e inversión de la institución en los últimos años y nace con el objetivo de impulsar la comunicación a nivel externo e interno.

La nueva división pone el foco en el seguimiento del Plan Estratégico 2026-2028 y los proyectos transversales de la Fundación, fortalecerá el desarrollo de alianzas institucionales y relaciones con los stakeholders, y difundirá el relato corporativo con coherencia estratégica.