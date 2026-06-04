El Gobierno financia con 88,4 millones de euros la reparación de daños por las borrascas en municipios de Málaga

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha anunciado que ya está resuelta la concesión de 88,4 millones de euros destinados a 45 municipios malagueños y a la Diputación Provincial para la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales.

Con esto, se alcanza el 100% de la financiación necesaria para ayudar los municipios malagueños afectados por las borrascas que afectaron a la provincia entre noviembre y febrero, alcanzando el 77,5% de las entidades locales que pueden acogerse a las ayudas. Javier Salas ha recordado que “el número final de ayudas resueltas será más elevado porque aún hay expedientes de diversas entidades locales que se encuentran en fase de resolución.

Cantidad récord en ayudas

El subdelegado del Gobierno ha explicado que, tras la emergencia causada por las borrascas, “el Gobierno destinó una cantidad récord para ello, 7.000 millones de euros en ayudas para todos los sectores afectados: desde particulares a autónomos pasando por ayuntamientos”, en el marco del Real Decreto-ley 5/2026, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

De esa cantidad, “una parte importante está destinada a los ayuntamientos, concretamente 2.000 millones de euros para el arreglo de las instalaciones municipales y para la construcción de infraestructuras que prevengan inundaciones y avenidas”, cifra en la que se engloban, ha explicado Javier Salas.

Actuaciones financiadas

Entre las actuaciones ejecutadas con estas ayudas caben destacar la reparación de calles, carreteras y caminos; la reparación y construcción de instalaciones, edificios y equipamientos públicos dañados; la restitución y reconstrucción de escolleras y muros de contención así como otras obras de prevención como el encauzamiento de ramblas que atraviesan poblaciones; desvío de cauces; separación de pluviales; diques; canalizaciones y colectores.

De hecho, ha subrayado Javier Salas, que serán los propios ayuntamientos quienes promueven los procedimientos de contratación desde la inmediatez con su propio territorio, "lo que previsiblemente supondrá un revulsivo económico y de generación de empleo”.

Entre las novedades introducidas en estas subvenciones, además de cubrir de forma extraordinaria el 100% de la actuación, el subdelegado del Gobierno ha destacado que los municipios recibirán un anticipo del 100% de la subvención “para evitar menoscabo en su tesorería”, y tendrán la posibilidad de incorporar daños y ejecutar las obras de prevención “que hagan más resiliente al municipio de cara a futuras borrascas”.

También se incluye la posibilidad de impulsar “infraestructuras históricas de difícil encaje por el importe y la economía y se daría un impulso a la economía municipal y local, ya que los ayuntamientos serán los encargados de promover los procedimientos de contratación desde la inmediatez con su propio territorio, lo que supondrá un revulsivo económico y de generación de empleo”.

Período de ejecución de tres años

Para estas obras se ha ampliado el período de ejecución a tres años, “lo que refuerza la empatía del Gobierno de España con los municipios, especialmente con los más pequeños a quienes les cuesta más llevar un proyecto de gran magnitud”, subraya el subdelegado del Gobierno.

Finalmente, Javier Salas ha recordado que “se flexibiliza la regla de gasto de los ayuntamientos para que los fondos vinculados a la reconstrucción no computen dentro del límite establecido, permitiendo utilizar el superávit correspondiente a 2025”.

Municipios beneficiados

Los municipios beneficiados por estas ayudas son Almáchar, Alcaucín, Alfarnate, Algarrobo, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Almargen, Alozaina, Alpandeire, Árchez, Archidona, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Campillos, Cañete la Real, Cartajima, Casares, Coín, Comares, Cortes de la frontera, Cuevas Bajas, Cuevas del Becerro, Faraján, Frigiliana, Fuente de Piedra, Istán, Jimena de Líbar, Jubrique, Moclinejo, Montejaque, Ojén, Parauta, Periana, Pizarra, Ronda, Sedella, Serrato, Teba, Tolox, Villanueva de Tapia, Viñuela y Diputación Provincial de Málaga