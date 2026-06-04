Málaga lidera el adiós al diésel al crecer de enero a mayo un 43% la venta de eléctricos

Podemos decir ya sin rodeos que acaba una era. Al menos en Málaga. El conflicto bélico en Irán ha disparado este año las ventas de vehículos eléctricos e híbridos, los denominados electrificados o con batería, en la provincia. Hasta un 43% de enero a mayo, por encima dicho porcentaje de los crecimientos que arrojan Andalucía o España en su conjunto. Y las cifras nacionales absolutas sitúan ya al país por delante, en matriculaciones de coches electrificados, de Suecia o de Países Bajos.

Responsables comerciales de algunas de las principales marcas de coches en la capital costasoleña defienden, de manera muy explícita, que la guerra ha logrado en pocos meses lo que las políticas comunitarias, incluidas ayudas autonómicas o de otras administraciones, no consiguieron en años.

La guerra ha logrado en pocos meses lo que las políticas comunitarias no consiguieron en años. / l.o.

Coste del litro de gasóleo

Una vez más las decisiones domésticas vienen motivadas por un mapa geopolítico mundial excesivamente inestable. Todas esas familias que en mayo han acudido a los concesionarios han puesto sobre la mesa, de manera masiva, el temor a que un día pueda no haber combustible en las gasolineras, con nuevos conflictos en países productores de petróleo, así como el coste excesivo de litro de gasóleo, cuyo repunte ha sido muy superior al de la gasolina.

Después de la invasión en Ucrania, la guerra en Oriente Medio ha forzado a muchos propietarios a buscar de manera urgente un híbrido o un vehículo 100% eléctrico. Si consultamos a las asociaciones de consumidores, otro factor que se menciona es la entrada en vigor de las zonas restringidas a aquellos vehículos con altas emisiones. Las miles de multas impuestas también han generado una pérdida de confianza histórica.

Según la patronal AMA-Asomauto, de enero a mayo de 2026 ya son mayoritarios los coches matriculados con etiqueta 100% eléctrica. Han sido 1.459 frente a las 1.019 unidades del mismo periodo de 2025. Si nos ceñimos a mayo, los 100% eléctricos matriculados en la provincia han aumentado en más del 37% respecto al mismo mes del año anterior.

Si atendemos a balances municipales, a raíz de la entrada en vigor de las nuevas ZBE en las grandes ciudades españolas, no es de extrañar que 2026 también haya invertido la balanza por el miedo a ser sancionado de manera automática con 200 euros. Recordemos que basta con pasar por una cámara lectora de matrículas para recibir la multa. Así se ha situado la matriculación de vehículos electrificados en España, si comparamos términos absolutos, por delante de otras naciones europeas con una mayor concienciación medioambiental, como son los casos de Suecia o Países Bajos.

Ya son mayoritarios los coches matriculados con etiqueta 100% eléctrica. / l.o.

Bajada del tráfico en Málaga

El actual blindaje de los cascos históricos en aquellas urbes de mayor población ha propiciado también un cambio de tendencia impensable hace pocos años. Sólo en la capital costasoleña se ha reducido el tráfico de vehículos, dentro del perímetro central, en aproximadamente 25.000 vehículos. Esa superficie afectada por esta medida se extiende sobre unas 400 hectáreas (más de 550 campos de fútbol) situadas en entornos como Trinidad, Soho o El Ejido, más allá de las vías consideradas como céntricas.

Si observamos la tendencia en cuanto a ventas de vehículos electrificados en el conjunto de España, aunque no se alcance en porcentaje el crecimiento de la provincia malagueña, sí que llama la atención que sólo en mayo la subida haya sido del 20%, respecto al mismo mes pero de 2025. En términos absolutos fueron un total de 28.302 vehículos los vendidos en el quinto mes de la serie anual.

Sólo en la capital costasoleña se ha reducido el tráfico de vehículos, dentro del perímetro central, en aproximadamente 25.000 vehículos. / l.o.

Híbrido gana la batalla a los gasolina y diésel

En el acumulado desde el 1 de enero, la cuota combinada de híbridos, tanto enchufables como no enchufables, queda estabilizada en el país por encima del 42% de las ventas. Así queda superada de manera holgada esta variable a las tecnologías basadas en combustibles fósiles, de gasolina y diésel.

Los expertos consultados aluden a que la deducción directa en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos o la entrada en vigor del marco de ayudas directas del programa estatal Auto+ han servido para neutralizar otras variables, como pueda ser la incertidumbre económica general o subida de las hipotecas de cara a los próximos meses. Habrá que estar pendiente de los totales, cuando se cierre al completo el primer trimestre o toda la serie anual, pero la tendencia ya se empieza a consolidar aquí.