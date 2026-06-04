Málaga es una de las provincias que lidera el crecimiento de España en los últimos 50 años pero el PIB real per cápita sigue en el furgón de cola

La Cámara de Comercio de España (CCE) y el Consejo General de Economistas de España (CGE) han presentado este jueves el estudio "50 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de las provincias en España (1975-2025)", que sitúa a Málaga como una de las provincias con mayor crecimiento poblacional y económico del país. En concreto, la provincia malagueña ha aumentado un 98,8% su población (el dato que recoge que se pasa de los 853.587 habitantes de 1970 a los 1,69 millones de 2021), una tasa solo superada por Baleares (122%), Las Palmas (106%) y Alicante (104,6%). Tras Málaga se sitúan Almería (93,42%), Tarragona (90,13%), Murcia (82,48%), Santa Cruz de Tenerife (81,73%) y Madrid (78,84%).

Según el informe, una investigación "pionera" que analiza medio siglo de transformación del país, España ha ganado más de 13 millones de habitantes desde 1970, con un crecimiento del 39,2%, aunque las áreas metropolitanas, zonas costeras y archipiélagos han registrado crecimientos demográficos superiores a la media nacional.

Así, Baleares, Alicante, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Murcia, Madrid y Girona han registrado incrementos superiores al 75% en el periodo analizado.

El acto, celebrado en la sede del Consejo General de Economistas, ha contado con la intervención del presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; el presidente del CGE, Miguel Ángel Vázquez; y los directores de los Servicios de Estudios de ambas instituciones, Salvador Marín (CGE) y Raúl Mínguez (CCE), codirectores del informe.

El acto, celebrado en la sede del Consejo General de Economistas, ha contado con el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; el presidente del CGE, Miguel Ángel Vázquez; y los directores de los Servicios de Estudios de ambas instituciones, Salvador Marín (CGE) y Raúl Mínguez (CCE), codirectores del informe. / L. O.

Madrid y Barcelona concentran actualmente más de una cuarta parte de la población española. Y frente a las provincias que ganan más población, hay otras que bajan de forma significativa: Zamora perdió un 34,57, Ourense un 30,81%, Soria un 24,42%, Lugo un 22,92%, Teruel un 22,78% y Palencia un 21,03%.

Más stock de capital y más ocupados, con Málaga destacada

En términos de capital acumulado, por ejemplo, el mapa provincial muestra "una notable estabilidad, pero con tendencias inequívocas".

"El stock de capital refuerza el liderazgo de Madrid, que amplía su participación, y refleja el avance de provincias turísticas y residenciales como Málaga, Illes Balears, Alicante o Murcia, donde el capital residencial y de servicios ha crecido con intensidad. Al mismo tiempo, provincias industriales tradicionales como Barcelona, Bizkaia, Gipuzkoa o Asturias pierden peso relativo, pese a mantener niveles absolutos elevados", comentan.

La geografía del crecimiento del empleo reproduce en gran medida la pauta demográfica, pero la matiza, y aparecen provincias con incrementos de ocupados muy superiores a la media, como Almería (153,4% desde 1975), Málaga (143,2%), Melilla (143%), Madrid (134,8%), Las Palmas (130%) o Murcia (117,3%). En contraste, la ocupación retrocede de forma acusada en Ourense (41,2%), Zamora (36,3%), Lugo (35,3%), León (17,7%) o Ávila (14,6%).

A la vez se observa que las diferencias se han estrechado entre la provincia con la mayor y menor ratio de población activa respecto a la población total, de modo que si en 1975 la distancia era de casi 23 puntos porcentuales, entre el 29,74% de Cádiz y el 52,71% de Lugo, ahora es solo de 11,35 puntos, entre el 42,38% de Ourense y el 53,73% de Madrid.

El PIB real per cápita crece pero Málaga no sube en el ranking

En cuanto a la evolución económica, el informe apunta a que el PIB nominal se ha multiplicado por casi 38 entre 1975 y 2023, mientras que el PIB real per cápita de España ha pasado de 12.648 euros en 1975 a 26.611 euros en 2023. Madrid se sitúa en la primera posición provincial en 2023, con 36.918 euros por habitante.

Al analizar la evolución de este PIB real per cápita (donde se combina el crecimiento del PIB las trayectorias demográficas provinciales) se observa, por un lado, el liderazgo "persistente" de Madrid -que sube de la cuarta a la primera posición-, Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, todas con valores superiores a los 30.000 euros por habitante, junto al mantenimiento de posiciones altas de Barcelona, Navarra, Huesca o Girona.

Cabe destacar que Málaga, pese a que habría duplicado su PIB real per cápita desde 1975 (de 9.900 a 20.248 euros), se sitúa en este apartado en el puesto 43 de las 52 provincias españolas, cayendo ocho puestos en relación a la posición que tenía en 1970 (que era la 35)

Las provincias con valores más bajos, como Melilla, Jaén, Cádiz o Granada, muestran mejoras sustanciales en niveles absolutos, pero tampoco logran alterar de forma significativa su posición en el ránking, lo que para los autores del estudio refleja la persistencia de "brechas estructurales", a pesar de que "las desigualdades extremas se han reducido y el bienestar material ha avanzado de forma amplia en todo el territorio" .

Una vista aérea de Málaga capital. / La Opinión

"Junto a avances muy significativos, persisten aún ciertos desequilibrios territoriales"

"Este estudio nos permite constatar la profunda transformación que ha vivido España en estas cinco décadas: una transformación económica, social, empresarial e institucional que ha elevado el bienestar, ha modernizado nuestro tejido productivo y ha consolidado un marco de convivencia y de progreso compartido, y en el que las empresas han jugado un papel decisivo", ha manifestado José Luis Bonet.

Por su parte, Miguel Ángel Vázquez Taín ha afirmado que el informe pone de manifiesto que, "junto a avances muy significativos, persisten aún ciertos desequilibrios territoriales y retos estructurales que condicionan las posibilidades de progreso de algunos territorios”.

Entre las principales conclusiones del trabajo destacan el "fuerte crecimiento" de la población española en las últimas décadas, concentrado especialmente en grandes áreas metropolitanas, provincias costeras y archipiélagos.

Progresivo "envejecimiento" de la población

También se alude al "progresivo envejecimiento" de la población y la caída de la natalidad como uno de los principales retos estructurales para numerosas provincias.

Las Cámaras de Comercio y los Economistas habñan de una "mejora generalizada" de indicadores relacionados con el empleo, la educación, la salud, la renta y las infraestructuras, con "ciertos patrones de comportamiento característico"s por provincias, y destacan el papel "decisivo" de las empresas, sus directivos, empresarios y empleados, junto al ecosistema universidad, empresa e investigación, en la internacionalización, la innovación y el sostenimiento de la productividad de la economía española.

"La persistencia aún de diferencias territoriales provinciales que exigen políticas adaptadas a las características específicas de cada provincia", advierten no obstante.