Naiz Homes lanza una promoción de 238 viviendas en la zona de Teatinos en Málaga

La promotora inmobiliaria Naiz Homes ha anunciado una nueva promoción de viviendas en la zona de Teatinos en Málaga capital, en lo que supone su cuarto proyecto en la provincia. El futuro residencial se denomina 'Jara de Teatinos' y contará con 238 viviendas de uno a tres dormitorios, en una superficie total de 9.000 metros cuadrados. El proyecto, que se encuentra al 50% de su desarrollo, da continudad al plan de crecimiento de Naiz Homes en Andalucía. La promoción entre la calle Navarro Ledesma y la avenida María Victoria Atencia, a la altura del colegio Rectora Adelaida de la Calle.

Además de jardín o terraza, ofrece zonas comunes como piscina, pista de pádel, zona de coworking, área infantil tres plantas de aparcamiento, trasteros y sauna, según ha explicado este jueves la promotora, que este pasado mes de mayo anunció la adquisición de los suelos de la Térmica, en el paseo marítimo de Poniente, donde se desarrollarán 500 viviendas. En la Costa del Sol tiene también promociones en curso en Mijas y Casares.

Según se puede comprobar en el dossier comecial del proyecto, las viviendas de un dormitorio tienen 63,7 metros cuadrados (52,8 interior y 10,8 exterior), las de dos dormitorios disponen de 76,9 (63,7 interior y 76,9 exterior) y las de tres dormitorios cuentan con 101,9 metros (85,9 inerior y 16 exterior). También hay una tipología de bajo con dos dormitorios con 143 metros (64,9 interior y 78,2 exterior).

Cómo será el proyecto de viviendas 'Jara de Teatinos' en Málaga de Naiz Homes

El edificio 'Jara de Teatinos' ha sido diseñado con criterios de eficiencia energética e incorpora sistemas de energías renovables como la aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria (ACS) y paneles fotovoltaicos destinados al suministro de los servicios comunes. Asimismo, las zonas comunitarias contarán con iluminación LED de alta eficiencia, mientras que las viviendas dispondrán de carpinterías de PVC con doble acristalamiento, favoreciendo el aislamiento térmico y minimizando las pérdidas y ganancias energéticas.

La promoción 'Jara de Teatinos' en la zona de Teatinos, en Málaga capital, desarrollada por Naiz Homes. / L. O.

La promoción ha sido concebida por el estudio Alberro Arquitectos, lo que según Naiz Homes "aporta un diseño diferencial gracias su conocimiento del territorio y su enfoque con énfasis en la integración con el entorno, la calidad espacial y la sostenibilidad".

Teatinos en Málaga, una zona de "alta demanda residencial"

Naiz Homes destaca que la prmpoción está ubicada en una zona "plenamente consolidada, con una alta demanda residencial y excelente conexión con el resto de la ciudad y al aeropuerto, muy próxima a la Universidad, centros educativos y al Hospital Virgen de la Victoria".

La compañía cuenta actualmente con un equipo local en Málaga, que prevé reforzar a lo largo de 2026 para seguir impulsando su actividad de construcción de viviednas en la zona.