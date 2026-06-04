La nueva cafetería que acaba de abrir en Málaga con helados artesanos 100% sin gluten, sin azúcar y proteicos: los hacen cada día en su propio obrador

Una heladería 100% artesanal con más de 20 sabores sin gluten, además de distintas opciones sin azúcar, sin lactosa y proteicas. Así es Amorato, la nueva cafetería, pastelería y heladería artesanal que abrió sus puertas en el barrio malagueño de Teatinos el pasado mes de abril para ofrecer toda clase de postres caseros elaborados en su propio obrador.

"Preparamos nuestros helados desde cero, con ingredientes de máxima calidad", explican desde este novedoso negocio que se ha convertido en la parada favorita de los amantes de los helados por la amplia variedad de opciones con las que cuenta para todas las necesidades e intolerancias.

Amorato, la nueva heladería artesanal de Teatinos

De ese modo, los usuarios pueden escoger entre una veintena de helados 100% sin gluten, mientras que el establecimiento continúa trabajando para asegurar con total "seguridad y tranquilidad" la ausencia de contaminación cruzada para que cualquier persona con celiaquía o sensibilidad al gluten pueda disfrutar de sus exquisitos sabores.

Además, este negocio, que elabora sus helados en su propio obrador de forma totalmente artesanal, cuenta con opciones sin lactosa, con sabores como 'Extra Dark', fresa, mango o limón; así como sin azúcar, como turrón y pistacho.

Helados sin gluten, sin lactosa y sin azúcar en Málaga capital

Para los amantes de los productos proteicos, Amorato ofrece distintas opciones como el de Conguitos White, aunque esperan ampliar aún más su carta en un futuro próximo.

Entre la amplia variedad de sabores de helados que se pueden degustar en su establecimiento, destacan los de cookies, Oreo, Baileys, 'Shoco bolas', Happy Hippo, Nutella, menta, tarta de queso, lemon pie, Rocher, matcha, Lotus, Carapino, Milka, Franui, dulce de leche, pistacho crunchy, 'yogur banana', Kinder latte, Huevo Kinder, turrón o Magnum Gold.

Más de 20 sabores de helado artesanal en Málaga

Asimismo, recientemente han incorporado a su carta los de Pantera Rosa y tiramisú de pistacho.

Pero este negocio no solo se ha convertido en un templo de los helados, sino que dispone de toda clase de panes y dulces, con gran variedad de opciones sin gluten.

Dulces, panes y cafés de especialidad en Teatinos

De ese modo, los usuarios pueden disfrutar de galletas, pasteles, tartas, dulces, sándwiches de miga, alfajores, té matcha de sabores como fresa, mango, cereza o maracuyá y cafés de especialidad, entre una amplia variedad de productos a bajos precios.

Y para los estudiantes, esta cafetería ofrece distintas ofertas, como café y bocadillo o croissant por 3 euros, café con tarta a 5 euros, con tortitas o gofre por 4,50 euros y las tarrinas de helado con un 10% de descuento.

Este novedoso negocio se encuentra en la calle Escritora Carmen Conde 3 de Teatinos y está abierto los viernes y sábados de 8.00 a 1.00 horas y de domingo a jueves de 8.00 a 00.30 horas.