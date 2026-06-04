La ONG Inpavi de Málaga lanza una campaña para becar a diez menores vulnerables en su campamento de verano

La ONG Integración para la Vida (Inpavi) Málaga ha puesto en marcha, por cuarto año consecutivo, una campaña de micromecenazgo para becar a diez menores en situación de vulnerabilidad y garantizar su participación en el Campamento urbano Educa-Vida, que se celebrará durante el mes de julio, y organiza la propia ONG.

Con el título de ‘Con tu ayuda podrán disfrutar de grandes aventuras’, la iniciativa busca recaudar de aquí al 30 de junio 10.000 euros a través de la plataforma Mi grano de arena (www.migranodearena.org). El objetivo es cubrir los gastos de asistencia al campamento de niños y niñas en situación de pobreza o exclusión social, ofreciéndoles no solo actividades de ocio y aprendizaje, sino también una cobertura básica de alimentación durante las vacaciones escolares.

Campamento de verano de Inpavi Málaga. / La Opinión

Tres comidas completas: conciliación familiar

Según la entidad, el campamento garantiza a los menores tres comidas completas y nutritivas al día -desayuno, almuerzo y merienda-, además de aula matinal desde las 8.30 horas y estancia hasta las 15.30 horas, de lunes a viernes, para facilitar también la conciliación familiar.

El programa incluye talleres de refuerzo educativo, musicoterapia, teatro, baile, cuentacuentos, alfabetización digital, actividades deportivas y excursiones culturales. También contempla acciones para reforzar la autoestima, la inteligencia emocional, la salud mental y las habilidades sociales de los menores, así como talleres de educación en valores y prevención frente al bullying, el ciberacoso, el ‘grooming’ (ciberengaño pederasta), la violencia de género o el uso inadecuado de redes sociales y videojuegos.

Jornada del campamento de INPAVI, Educa Vida / Sara Torres

Colaborar desde un euro

Las aportaciones pueden realizarse desde un euro, y los donantes podrán obtener un certificado oficial de donación para su declaración de la renta. Según Inpavi, con 250 euros se cubre la asistencia de un niño durante una semana, mientras que con 1.000 euros se financia su beca completa durante todo el campamento.

En la presentación participaron Laura Chaparro, responsable de Comunicación y Fundraising de Inpavi; Joost Jong, copropietario de Jongleren.es; y Ana Cabrera, responsable de Solidaridad e Investigación de la Fundación Unicaja, entidad colaboradora del campamento.

Monitores y niños del campamento de verano de Inpavi, en el autobús turístico. / Álex Zea

Empresas y entidades que apoyan a la ONG

La ONG ha agradecido el apoyo de las empresas y entidades que se han sumado al reto solidario, entre ellas Jongleren.es, la Fundación Proyectos Educativos Andalucía, Zonta Andalucía Málaga, el Grupo NRSur, MCKS Charitable European Organization, Centro de Vida Cristiana Málaga y Productos Mata.

Los interesados pueden seguir la evolución de la campaña en la web de Inpavi (www.inpavi.org) y en sus redes sociales, @inpavi_es y @INPAVIEspaña. Inpavi Málaga atendió en 2025 a más de mil malagueños, con el reparto de más de 32.200 kilos de alimentos, más de 1.200 prendas de vestir y casi 3.000 juguetes.